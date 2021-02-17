Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.02.2021 17:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2021 17:47
    ABONE OL

    'nin safına katılarak şehitleri üzerinden PKK'yı değil devleti hedef gösterdi

    Başkan Erdoğan'ın il kongresi esnasında şehidinin annesini arayarak konuşmasına, "En acısı onunla milyonlarca kişinin önünde konuşarak bir siyasi propagandaya bu şehit acısını alet etmesidir" diyen Davutoğlu, bu açıklamasının üzerinden bir gün bile geçmeden kendisiyle çelişerek terör örgütü PKK'nın katlettiği 13 Gara şehidi üzerinden siyaset yapmaya kalkıştı. Adeta ve 'in değirmenine su taşıyan Davutoğlu, 13 şehidin acısı henüz tazeyken siyasi rant peşine düşerek terörü değil devleti hedef gösterdi.

    Teröristleri değil devleti hedef gösterdi!

    , partisinin sosyal medya hesaplarından tepki çeken açıklamalarda bulundu.

    TERÖRİSTLERİ DEĞİL DEVLETİ YIPRATMA PEŞİNDE!
    Planlama, uygulama ve kamu iletişimi açısından harekata ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Davutoğlu, "Milli Savunma Bakanı, Meclis'te yaptığı açıklamayla operasyonun başarısızlığını itiraf etmiştir. Bu, başarısız bir operasyondur. Bu, sorumsuz bir operasyondur." şeklinde konuştu.

    'ın mağaraya hava bombardımanıyla etki etmenin mümkün olmadığını söylemesine rağmen "Hava harekâtı yaptığınızda bunun sizin vatandaşlarınızı da vurabileceğini, ya da teröristlerin o sırada alıkoyduklarını öldüreceğini hesaba katmak zorundasınız. Nitekim öyle olduğu açıklandı." ifadesini kullanan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Planlama, uygulama ve iletişimde hata yapıldı. Bir kere önce siviller dendi, sonra alıkonulan güvenlik güçlerimiz olduğu ortaya çıktı. Krizi kontrol edemedi hükümet. Herkesin ortak meselesi olan terörle mücadeleyi sadece hükümeti ilgilendiren bir konuymuş gibi gösterip, soru soran muhalefeti de PKK yanlısı terörist ilan etmeye kalkıyorlar. Bunlar doğru işler değil. Bütün soru işaretlerinin kaynağı da muhatabı da hükümettir."

    BAŞKAN ERDOĞAN'I ELEŞTİRMİŞTİ KENDİYLE ÇELİŞTİ
    Önceki gün yaptığı açıklamada Başkan 'şehitleri siyasi propagandaya alet etmekle' suçlayan Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sözlerini bir günde unuttu. Erdoğan'ın şehit annesi ile görüşmesini 'siyasi propaganda' olarak yorumlayan Davutoğlu, 'nin şehitleri ile ilgili iddialarına benzer açıklamalarda bulundu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ahmet Davutoğlu HDP'nin safına katılarak Gara şehitleri üzerinden PKK'yı değil devleti hedef gösterdi