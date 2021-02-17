Ahmet Davutoğlu, partisinin sosyal medya hesaplarından tepki çeken açıklamalarda bulundu.

TERÖRİSTLERİ DEĞİL DEVLETİ YIPRATMA PEŞİNDE!

Planlama, uygulama ve kamu iletişimi açısından harekata ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Davutoğlu, "Milli Savunma Bakanı, Meclis'te yaptığı açıklamayla operasyonun başarısızlığını itiraf etmiştir. Bu, başarısız bir operasyondur. Bu, sorumsuz bir operasyondur." şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mağaraya hava bombardımanıyla etki etmenin mümkün olmadığını söylemesine rağmen "Hava harekâtı yaptığınızda bunun sizin vatandaşlarınızı da vurabileceğini, ya da teröristlerin o sırada alıkoyduklarını öldüreceğini hesaba katmak zorundasınız. Nitekim öyle olduğu açıklandı." ifadesini kullanan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Planlama, uygulama ve iletişimde hata yapıldı. Bir kere önce siviller dendi, sonra alıkonulan güvenlik güçlerimiz olduğu ortaya çıktı. Krizi kontrol edemedi hükümet. Herkesin ortak meselesi olan terörle mücadeleyi sadece hükümeti ilgilendiren bir konuymuş gibi gösterip, soru soran muhalefeti de PKK yanlısı terörist ilan etmeye kalkıyorlar. Bunlar doğru işler değil. Bütün soru işaretlerinin kaynağı da muhatabı da hükümettir."



BAŞKAN ERDOĞAN'I ELEŞTİRMİŞTİ KENDİYLE ÇELİŞTİ

Önceki gün yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 'şehitleri siyasi propagandaya alet etmekle' suçlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sözlerini bir günde unuttu. Erdoğan'ın şehit annesi ile görüşmesini 'siyasi propaganda' olarak yorumlayan Davutoğlu, HDP'nin Gara şehitleri ile ilgili iddialarına benzer açıklamalarda bulundu.