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    • 24.02.2021 12:40
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    ? ? MEB açıklaması...

    Gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Koronavirüsten dolayı uzun süre kapalı olan okullar yeniden normalleşme adımlarını tamamlayamaya başlayacak ve kademeli olarak yüzyüze eğitim başlayacağının duyurulmasının ardından heyecan daha da arttı. Peki ? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili neler söyledi? İşte MEB açıklamasının detaylar…

    takvim.com.tr
    1 Mart tarihinde hangi sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak?

    1 Mart tarihinde hangi sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak? Okullar ne zaman açılıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Koronavirüs vakalarından dolayı uzun zamandır online olarak devam eden okullarda yüzyüze eğitimin başlayacağı tarih milyonlar tarafından merak ediliyor. Okullarda hangi sınıfların yüzyüze eğitime başlayacağı açıklandı ve ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

    BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI GELDİ!

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim uygulamasına geçiş süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı merakla beklenirken yüz yüze eğitim planlaması da netleşti.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Daha önce yapılan açıklamalarda köy okullarının 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacağı bildirilirken, 8. ve 12. Sınıflar için ise 1 Mart tarihi işaret edilmişti.

    İşte tüm ayrıntılar;

    1 MART'TA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yüz yüze eğitim uygulamalarına ilişkin illere gönderilen yazıda, 1 Mart'tan itibaren 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçileceği, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönem devam etmek isteyenlerin ise 15 Şubat'tan itibaren söz konusu eğitime devam etmelerinin sağlanacağı anımsatıldı.

    Yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.

    Buna göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı Anadolu liseleri alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlanan "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı" kullanılacak.

    HAFTADA 24 DERS SAATİNİ GEÇMEYECEK

    Çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulunca planlanacak.

    Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak.

    Öte yandan, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve saatleri de "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlandı.

        YÜZ YÜZE EĞİTİM İSTEĞE BAĞLI OLACAK

        Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak, devam zorunluluğu aranmayacak.

        Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından, Kovid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecek.

        Mesleki eğitim merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin öğretimine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

        Yazıda, söz konusu uygulamaların Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere titizlikle uyularak yürütülmesi vurgusuna da yer verildi.

        ORTAOKULLAR AÇILACAK MI?

        Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

        Bu arada, kademeli yüz yüze eğitime geçiş öncesinde ülke genelindeki köy okullarında dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat çalışması yapıldı. "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında, okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.

        Yarı yıl tatilinde öğretmenler de 40 mesleki gelişim programına çevrim içi ortamda katıldı.

        Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

        Özel eğitim okulları ve sınıfları, özel gereksinimli öğrenciler için de aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.

        İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.
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