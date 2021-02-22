TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li 9 milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekelerle ilgili, "Henüz TBMM'ye fezleke gelmedi" dedi.

Şentop'un açıklamaları şöyle:

"Fezlekelerle ilgili haber çıktı ama henüz Meclis'e ulaşan bir fezleke yok. Savcılık tarafından hazırlandıktan sonra Adalet Bakanlığı'na gönderiliyor. Meclis'te başka fezlekeler de var. Başkanlığımıza gelince karma komisyona havale ediyoruz. Değerlendirmeyi karma komisyon yapacaktır. Daha önce 2016'da dokunulmazlık kaldırma yoluna gidilmişti."

NE OLMUŞTU?

HDP'li 9 milletvekili hakkında Kobani olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekelerin TBMM'ye sunulmak üzere, Adalet Bakanlığı'na gönderildiği belirtilmişti.