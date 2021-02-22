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    • 22.02.2021 12:19
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    Son dakika: Başkanı Şentop'tan 'li 9 vekil hakkındaki fezlekelerle ilgili açıklama

    'li 9 milletvekili hakkında olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekelerin 'ye sunulmak üzere, 'na gönderildiği belirtilmişti. TBMM Başkanı , "Fezlekelerle ilgili haber çıktı ama henüz 'e ulaşan bir fezleke yok" açıklamasında bulundu.

    HDP'li 9 vekil hakkındaki fezlekelerle ilgili açıklama

    Başkanı , 'li 9 milletvekili hakkında 'nca hazırlanan fezlekelerle ilgili, "Henüz TBMM'ye fezleke gelmedi" dedi.

    Şentop'un açıklamaları şöyle:

    "Fezlekelerle ilgili haber çıktı ama henüz Meclis'e ulaşan bir fezleke yok. Savcılık tarafından hazırlandıktan sonra Adalet Bakanlığı'na gönderiliyor. Meclis'te başka fezlekeler de var. Başkanlığımıza gelince karma komisyona havale ediyoruz. Değerlendirmeyi karma komisyon yapacaktır. Daha önce 2016'da dokunulmazlık kaldırma yoluna gidilmişti."

    NE OLMUŞTU?
    HDP'li 9 milletvekili hakkında olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekelerin TBMM'ye sunulmak üzere, 'na gönderildiği belirtilmişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li 9 vekil hakkındaki fezlekelerle ilgili açıklama