HDP'li Pervin Buldan'ın çocuklarının zevki sefa içinde yaşattığı bir kez daha belgelendi. Geçtiğimiz aylarda Buldan'ın oğlunun dünyanın en lüks tatil adalarından biri olan Maldivler'de tatil yaptığı tespit edilmişti.
Şimdi de Buldan'ın kızı Zelal Buldan'ın sosyal medya hesabından dünyayı gezdiği fotoğraflar ortaya çıktı.
MİLYARLARCA LİRA HARCAYIP SEFA SÜRÜYORLAR!
Kürtlerin sefalete mahkûm edildiğini iddia eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın kızı Zelal Buladan'ın rüya gibi hayat yaşadığı, milyarlarca lira harcadığı ortaya çıktı.
İNGİLTERE'NİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ
Abisinin izinden giden Zelal ise İngiltere'nin altını üstüne getirdi. Avrupa'nın en pahalı üniversitelerinden birinde eğitim gören kızı Zelal İngiltere'yi karış karış gezdi, gitmediği mekan, girmediği sokak kalmadı. Zelal'in ayrıca Brezilya'da Rio karnavalına bile katıldığı ortaya çıktı.
Hatta Zelal şaşalı hayata kendisini o kadar kaptırdı ki köpeğine özel Netflix hesabı bile açtırdı. Daha önce de Pervin Buldan'ın oğlu Neçirvan'ın değeri 200 bin liradan fazla üstü açık BMW model lüks bir otomobile bindiği, boşta kalan zamanlarında ise havuzlu villasında keyif çattığını ortaya çıkmıştı.
Londra'da eğitim gören Zelal'in de Royal Holloway Üniversitesi'nde 150 bin lirayı aşkın ücret ödediğini haberleştirilmişti.