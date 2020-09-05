



İNGİLTERE'NİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ

Abisinin izinden giden Zelal ise İngiltere'nin altını üstüne getirdi. Avrupa'nın en pahalı üniversitelerinden birinde eğitim gören kızı Zelal İngiltere'yi karış karış gezdi, gitmediği mekan, girmediği sokak kalmadı. Zelal'in ayrıca Brezilya'da Rio karnavalına bile katıldığı ortaya çıktı.





Hatta Zelal şaşalı hayata kendisini o kadar kaptırdı ki köpeğine özel Netflix hesabı bile açtırdı. Daha önce de Pervin Buldan'ın oğlu Neçirvan'ın değeri 200 bin liradan fazla üstü açık BMW model lüks bir otomobile bindiği, boşta kalan zamanlarında ise havuzlu villasında keyif çattığını ortaya çıkmıştı.

Londra'da eğitim gören Zelal'in de Royal Holloway Üniversitesi'nde 150 bin lirayı aşkın ücret ödediğini haberleştirilmişti.