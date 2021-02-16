İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya yapılan harekat ve terörle mücadele ile ilgili TBMM'yi bilgilendirdi.

Bakan Akar'ın ardından kürsüye gelen Soylu, "Terör örgütü 1984'ten bu yana 6 bin 21 sivil katliamı gerçekleştirdi. İHD bunlar için bir şey söyledi mi? Devlet burada her şeyi yapmıştır. Bu konuda da her türlü muhataplığı ortaya koyabilecek hiçbir kapıyı kapatmamıştır. Özlem Zengin'in yüzü burada; bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan'ı aradınız mı aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki, 'Biraz misafir edip, bırakacaklar' dedi. Bu katliamların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Soylu, Belçika numaralı bir telefonda, 'Deyin ki, buralar bombalanmasın' dediler. ifadelerini kullandı. Soylu, bu detayı ilk kez açıkladığını söyledi.

İşte TBMM'deki o konuşmasından öne çıkanlar...