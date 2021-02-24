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    • 24.02.2021 12:57
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    SON DAKİKA! 2 Mart'ta açıklayacak! 'nda sona gelindi

    Son dakika haberi! Başkan , 2 Mart'ta Külliyesi'nde 'nı kamuoyuna açıklayacak. 'ın açıklayacağı planda 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyet var. İnsan Hakları Eylem Planı'nda öne çıkan başlıklar ise hukuki şeffaflık, adil yargılama hakkının güçlenmesi, özel hayatın güvence altına alınması.

    Başkan Erdoğan 2 Mart'ta açıklayacak

    Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslaklar, Başkan Erdoğan tarafından onaylandı. Hukukta reformların çatısını oluşturacak olan İnsan Hakları Eylem Planı, 2 Mart Salı günü, Başkan Erdoğan tarafından Beştepe'de düzenlenecek törende kamuoyuna tanıtılacak.

    DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR
    İnsan Hakları Eylem Planı'nda 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyet var. Eylem planında, devletin bireylerin hak ve hürriyetlerini koruma görevine vurgu yapılıyor. Hak ve hürriyetleri koruma altına alacak yasal düzenlemeler yer alıyor. Taslakta hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi başlıklar dikkat çekiyor.

    BEKÇİLERE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ
    Taslakta, kamuoyunda çok tartışılan başka başlıklar da yer aldı. Vatandaşlarla sık sık yüz yüze gelen çarşı ve mahalle bekçileri ile zabıtalara insan hakları eğitimi verilecek.

    TEK TARAFLI ISRARLI TAKİP BOŞANMA İÇİN AYRI BİR SUÇ OLARAK DÜZENLENECEK
    Kadına yönelik şiddeti önlemek için adımlar atılacak. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler, boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak.

        BOŞANMA DAVALARI YARGITAY'DA SONUÇLANACAK
        Boşanma davaları, tarafların daha fazla yıpranmaması için hızlı neticelendirilecek. Bunun için, boşanma davaları istinaf mahkemesine gitmeyecek, doğrudan Yargıtay'da yapılacak temyiz incelemesiyle sonuçlanacak.

        GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN BAĞIMSIZ BİR YAPI OLUŞTURULACAK
        Özellikle salgın döneminde fahiş fiyat artışlarıyla gündeme gelen gıda arzı konusu da eylem planında yer alacak. Güvenli gıda arzını temin etmek ve bu konuda kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirmek için, tüketici kuruluşlarının da yer alacağı bağımsız bir yapı oluşturulacak.
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