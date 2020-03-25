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Son dakika: 'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun "koronavirüs" yalanı elinde patladı!

Son dakika haberine göre PKK’nın siyasi ayağı konumunda bulunan ’nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yine bir skandala imza attı. , Sincan Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan tutuklu olduğu yönünde paylaşım yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlattı.

  • Güncel
  • 25.03.2020 20:38
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 20:46
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HDP'li vekilin koronavirüs yalanı elinde patladı

, Sincan Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan tutuklu olduğu yönünde paylaşım yapan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA AÇILDI
Edinilen bilgiye göre, hesabı üzerinden Sincan 2 Numaralı L Tipi nde 70 yaşında bir tutuklunun koronavirüse yakalandığını iddia eden Gergerlioğlu hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak" suçudan soruşturma açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada, Sincan Kapalı Cezaevi'ndeki bir tutukluda koronavirüse rastlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

İDDİALAR ASILSIZDIR
Açıklamada, kronik rahatsızlığı nedeniyle bir tutuklunun 22 Mart'ta Ankara Şehir Hastanesine sevk edilerek gerekli test ve tetkiklerinin yaptırıldığı vurgulanarak "Yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır." ifadesine yer verilmişti.

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