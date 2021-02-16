6 BİN 21 VATANDAŞIMIZI KATLETTİLER

PKK'nın yaklaşık 40 yıldır 6021 vatandaşımızı katlettiğini ifade eden Çalık, teröristlerle mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğini ifade etti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Kaçırılan vatandaşlarımız için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Çalık, şehitlerimizden Semih Özbey'in annesinin kanser hastası olduğunu ve kaçırıldığı dönemde oğlundan bir haber almak için can attığını ifade etti. Bu durum sonrası HDP'li Pervin Buldan ile görüştüğünü belirten Çalık, Pervin Buldan'ın Özbey'in sağlık durumu hakkında kendisine döneceğini söylediğini belirtti.

"BİR SÜRE ALIKONULACAK VE MİSAFİR EDİLECEK"

Pervin Bulvan'ın kendisine "Sağlık durumu iyi. Bir süre alıkonulacak ve misafir edilecek. Sonrasında bırakılır." cümlesini kurduğunu söyledi.