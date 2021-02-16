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    • 17.02.2021 00:54
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    Milletvekili HDP'li ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

    İçişleri Bakanı Soylu, operasyonunun detaylarıyla ilgili Meclis Genel Kurulu’nda bilgi verdi. Bakan Soylu, 13 şehidin kaçırıldığı dönemde Milletvekili 'ın HDP’li 'ı aradığını ve Buldan'ın "Biraz misafir edip, bırakacaklar" dediğini söyledi. Çalık, HDP'li Buldan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlatı.

    takvim.com.tr
    AHaber
    Çalık HDP'li Buldan ile ne konuştu

    İçişleri Bakanı Soylu, Gara operasyonunun detaylarıyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda bilgi verdi.

    Bakan Soylu, 13 şehidin kaçırıldığı dönemde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın HDP'li Pervin Buldan'ı aradığını söyledi.

    'BİRAZ MİSAFİR EDİP BIRAKACAKLAR' DEDİ
    HDP sıralarını işaret eden Soylu, "Daha yirmi gün önce bir bakanımızın masasındaydınız. Derdiniz neydi? En son görüşmelerinde söylediği cümleyi söyleyeceğim. Bunu bir dernekten söylüyorum ama herkes üzerine alsın. Dediler ki 'İşte şu MLKP'li gözaltına alınmış.' 'Ya, onu bırakın, şu askerleri, polisleri getirin.' dedik. İşi yumuşatmaya çalışıyoruz. Bitmedi daha. İşte Öznur Çalık'ın yüzü burada, bu çocuklar kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan'ı aradınız mı aramadınız mı? Pervin Buldan'a, 'Bunlar gelsin, bunları getirelim.' denildi. Dedi ki 'Bakacağım, onlar mı kaçırmışlar.' Cevaben döndü ve dedi ki Pervin Buldan, 'Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar.' Bunların hepsi tarihi şahitliklerle geçerlidir." diye konuştu.

    ÇALIK KONUŞTU
    AK Parti MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık HDP'li Pervin Buldan ile yaptığı görüşmenin detaylarını A Haber'de anlattı.

        6 BİN 21 VATANDAŞIMIZI KATLETTİLER
        PKK'nın yaklaşık 40 yıldır 6021 vatandaşımızı katlettiğini ifade eden Çalık, teröristlerle mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğini ifade etti.

        GÖRÜŞMENİN DETAYLARI
        Kaçırılan vatandaşlarımız için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Çalık, şehitlerimizden Semih Özbey'in annesinin kanser hastası olduğunu ve kaçırıldığı dönemde oğlundan bir haber almak için can attığını ifade etti. Bu durum sonrası HDP'li Pervin Buldan ile görüştüğünü belirten Çalık, Pervin Buldan'ın Özbey'in sağlık durumu hakkında kendisine döneceğini söylediğini belirtti.

        "BİR SÜRE ALIKONULACAK VE MİSAFİR EDİLECEK"
        Pervin Bulvan'ın kendisine "Sağlık durumu iyi. Bir süre alıkonulacak ve misafir edilecek. Sonrasında bırakılır." cümlesini kurduğunu söyledi.

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