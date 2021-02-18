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    • 18.02.2021 21:19
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    Sırtını 'deki teröristlere dayayan 'li 'dan tehdit dolu sözler!

    'de kümelenen teröristlere sırtlarını yaslayarak 'te emperyalistlerin sözcülüğünü yapan bu kez de devlete adeta "meydan okudu". HDP Eş Genel Başkanı , "HDP öyle sandığınız, bildiğiniz gibi kolay bir lokma değildir. HDP kapısına çok kolay bir şekilde kilit vurulacak bir parti de değildir." şeklinde tehdit imalı ifadeler kullandı. Parti yöneticileri daha önce de " sizi tükürüğünde boğar" ve "Sırtımızı 'ye dayıyoruz" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

    Buldan'dan tehdit imalı sözler!

    'nın siyasi uzantısı 'nin Eş Genel Başkanı Buldan, sözde "Herkes İçin Adalet" kampanyası kapsamında ziyaretlerde bulundu.

    Ziyarette konuşan , şubat ayı itibarıyla başlattıkları kampanya çerçevesinde muhalefet partilerini ziyaret ettiklerini söyledi.

    , DEVA Partisi ve ile başlattıkları ziyaretlerinin diğer siyasi partilerle devam edeceğini anlatan Buldan, "Böylesi buluşmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu ziyaretler çerçevesinde de bütün bu süreçlerde ziyaret ettiğimiz her kesimi bu süreçte birlikte hareket etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    SIRTINI KANDİL'E DAYAYIP DEVLETİ TEHDİT ETTİ

    Buldan, HDP'nin 'nin üçüncü partisi olduğunu belirterek, "HDP öyle sandığınız, bildiğiniz gibi kolay bir lokma değildir. HDP kapısına çok kolay bir şekilde kilit vurulacak bir parti de değildir. HDP Türkiye'de 6 milyondan fazla insanın oyunu alan bir partidir." şeklindeki sözlerle adeta tehditler savurdu.





    "PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜNDE BOĞAR"
    PKK'nın siyasi uzantılığını yapan parti, daha önce de tehditler savurmuş, eli kanlı teröristlerin gazıyla ahkam kesmişti. HDP Milletvekili , geçtiğimiz yıllarda "PKK sizi tükürüğünde boğar" ifadelerini kullanmıştı.



    'SIRTIMIZI YPG'YE DAYIYORUZ'
    HDP'li da yine geçtiğimiz yıllarda sınırında 'Sırtımızı YPG'ye dayıyoruz' sözleriyle PKK'yı nasıl arkalarına aldıklarını itiraf etmişti.

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    Haberler Güncel Sırtını Kandil'deki teröristlere dayayan HDP'li Pervin Buldan'dan tehdit dolu sözler!