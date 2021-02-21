Tarihler 1580'i gösterdiğinde İngiliz Kaptan Drake, dünya turu için yola çıktı. İngilizler bu sayede Asya'nın zengin toprakları ile tanıştı. İştahı kabaran İngiltere, East India Company yani Doğu Hindistan Kumpanyası adlı derin şirketin temellerini attı.
Önce Hindistan ardından da Çin'i adeta siyasi ve ekonomik olarak dağıttı. Kendisine güvenip Ortadoğu'dan gelen Yahudi ailelerle birlikte tüm kıtanın hem insan hem de yeraltı ve yer üstü kaynaklarını kendine bağladı.
Özellikle Çin'de İngiltere'ye ve dolaylı olarak İngiltere'ye ayrımcılık politikası üreten hiyerarşik bir toplumsal yapı oluştu. Pahalı lokantaların duvarlarına asılan 'köpekler ve Çinliler giremez' tabelaları asıldı.