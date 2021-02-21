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    Kraliçesi Victoria kurdu ve güçlendirdi: , ve gibi şirketlerin doğumu böyle başladı

    Doğu Kumpanyası, afyonu kullanıp Hindistan ve ’i şigal etti. Çin’e kira sözleşmesi imzalatıp kendi topraklarında yabancı hale getirdi. ’dan taşıdığı Yahudi ailelerle işbirliği yapıp tüm kıtayı yönetti. Bugün dünyanın adeta kasası gibi olan şirketler de işte bu ortaklığın üzerine yükseldi. , ve bunlardan biriydi.

    BÜLENT ERANDAÇ
    Kraliçe'nin torunları

    Tarihler 1580'i gösterdiğinde İngiliz Kaptan Drake, dünya turu için yola çıktı. İngilizler bu sayede Asya'nın zengin toprakları ile tanıştı. İştahı kabaran İngiltere, East India Company yani Doğu Hindistan Kumpanyası adlı derin şirketin temellerini attı.

    Önce Hindistan ardından da Çin'i adeta siyasi ve ekonomik olarak dağıttı. Kendisine güvenip Ortadoğu'dan gelen Yahudi ailelerle birlikte tüm kıtanın hem insan hem de yeraltı ve yer üstü kaynaklarını kendine bağladı.

    Özellikle Çin'de İngiltere'ye ve dolaylı olarak İngiltere'ye ayrımcılık politikası üreten hiyerarşik bir toplumsal yapı oluştu. Pahalı lokantaların duvarlarına asılan 'köpekler ve Çinliler giremez' tabelaları asıldı.

        KUMPANYADAN GÜNÜMÜZE
        İngilizler, sömürgeci politikalarını meşrulaştırmak için her zaman olduğu gibi Batı dünyasının 'uygarlaştırıcı misyonu' retoriğini kullandı. Bu retorik çerçevesinde Batı, Batılı olmayan toplumları kendi ekonomik çıkarları için değil, ama Batı uygarlığını bu toplumlara taşımak, onları içinde bulundukları 'geri', 'barbar' ve 'ilkel' durumdan kurtarmak için sömürgeleştiriyordu.

        1898 yılına gelindiğinde İngiltere Çin'e kira sözleşmesi imzalattı. Sözleşme ile Kowloon Yarımadası'nın kuzeyini de sömürgeye dahil etti ve bu bölgeye 'New Territories' adı verildi. Anlaşmaya göre, özel bir statü ile sömürgeleştirilen 'New Territories', 99 yıl sonra yani 1997'de Çin'e devredilecekti.

        Hindistan Kumpanyası'nın 'torunları' küresel şirketler kurup sömürgeyi devam ettirdi. Bağdat'tan giden Sassoon Ailesi ise bugünkü şirketlerin temelini atan en önemli aileydi. Bu andan itibaren Çin'e bir aile daha girmişti... Rothschildler... Solomon Sassoon, 1887'de Caroline Rothschild ile evlendi.

            AFYONDAN GELEN SERVET
            Tamamen afyon ve uyuşturucu ticaretiyle zengin olan imparatorluk işte böyle kurulmuştu... HSBC bankasınnı kurulmasının perde arkasında bu aile vardı. HSBC, 1865'te Hong Kong'da kuruldu. Avrupa, Asya- Pasifik bölgesi, Kuzey ve Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da faaliyet gösteren HSBC Grubu, dünyanın en büyük bankacılık ve finansal hizmetler kuruluşlarından biri olmaya başladı.

            Bu da bugünkü şirketlerin en önemli ayaklarından birini oluşturdu. Doğu Hindistan Kumpanyası sömürgecilik tarihine lokomotif oldu. Sonuçta küresel dev şirketler onun yolunda yürüyor ve az gelişmiş ülkenin kanını emiyor.

            ENERJİDEN SAĞLIĞA HER YERDELER
            Doğu Hindistan Şirketi, Çin'in en kritik limanlarında hakimiyet elde etti. Çin'i afyonla zehirledi. Çin İmparatoru ticaretlerine engel olunca da devreye İngiltere Kraliçesi girdi. Çin, İngiltere ile yaptığı afyon savaşlarını kaybetti.

                Kumpanya'nın hakimiyetini kabul etti. Bölgede güçlenen Doğu Hindistan Kumpanyası, Bağdat'tan göç eden Yahudi aileler ile yoluna devam etti. Çin'in ardından Hindistan'ı da sömürgeleştirdi. HSBC bankasının kurulmasıyla güçlü bir finans kaynağı elde eden şirket ve 'ortakları' dünyanın pek çok noktasında yeni yatırımlar gerçekleştirdi. Enerjiden sanayiye, inşaattan madenciliğe kadar pek çok alanda faaliyet gösterdi.

                SINOPEC | ENERJİ (ÇİN) GELİR: 407.09 MİLYAR DOLAR
                STATE GRID | ELEKTRİK (ÇİN) GELİR: 383.90 MİLYAR DOLAR


                CHINA NATIONAL PETROLEUM | ENERJİ (ÇİN) GELİR: 379.13 MİLYAR DOLAR
                ROYAL DUTCH SHELL | ENERJİ (HOLLANDA) GELİR: 352.10 MİLYAR DOLAR


                    BP | ENERJİ (İNGİLTERE) GELİR: 282.61 MİLYAR DOLAR
                    MCKESSON | SAĞLIK (ABD) GELİR: 231 MİLYAR DOLAR


                    GLENCORE | MADENCİLİK & ENERJİ (İSVİÇRE) GELİR: 215,11 MİLYAR DOLAR
                    CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | İNŞAAT (ÇİN) GELİR: 205.83 MİLYAR DOLAR

                    ŞİRKETLER VE ABD SİYASETİ
                    Belirttiğimiz                     şirketler ABD'deki başkanlık seçimlerinde bile etkilidir. Başkan adaylarına büyük parasal destek sağlamaktadırlar. Başkanın, diğer ülkelere yönelik harekatlarda, ABD egemenliğindeki meşhur 'maksimum karı' veya pazar payını genişleteceğini önceden bilmemesi söz konusu değildir. Sonuç olarak sermayenin önündeki en önemli engel olarak görülen milli devletler, yine sermayenin argümanlarıyla şekillenmekte ve onun belirlediği sınırların dışına çıkıldığı takdirde ya krizlerle karşı karşıya bırakılmakta veya 'sıcak para' şeklinde ülkeyi terk etme tehditlerine maruz kalmaktadırlar.

                    -BİTTİ-
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                    Haberler Güncel İngiltere Kraliçesi Victoria kurdu ve güçlendirdi: Sinopec, Shell ve BP gibi şirketlerin doğumu böyle başladı