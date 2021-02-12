Ajan Robert’ın kanlı oyunları | Dünyayı değiştiren şirketin derin hikayesi





Ancak Evrengzib'den sonra tahta oturan Bahadır Şah ve Nasırüddin Muhammed İmparatorluğu yeniden diriltemedi. Kontrol, Hindistan'da sömürgecilik yapan İngiltere'ye geçti. Son hükümdar II. Bahadır Şah da İngilizler tarafından devrilerek, hanedanlık çökertildi. Bu sürece yol açan da İngilizler'in kurduğu Doğu Hindistan Kumpanyası'ydı. İşte Hindistan'a yönelik sömürgenin arttığı süreçte bir isim öne çıkıyordu: Robert Clive...



Kumpanya, Clive'i 19 yaşında Hindistan'a "yazar" kılığında gönderdi. Ancak aslında ajandı. Hindistan alınırsa, büyük bir zenginlik geleceğine inanıyordu ve bunu İngiliz tahtı için istiyordu. Clive, bu hırsıyla Hindistan'ı karıştırdı. Askeri "Maharetini" ilk olarak Güney Hindistan'da gösterdi. Fransızlar'a karşı gerçekleştirilen eylemlerde öne çıktı. Kumpanya'nın Santhome ve Poanmale kentlerini ele getirmesini sağladı. Madras'ta elde ettiği toprak gelirlerini kat be kat arttırdı. Ve 1753'de bir halk kahramanı olarak İngiltere'ye döndü.



Robert Clive, 1755'te vali olarak yeniden Hindistan'a atandı. Önce Kalküta'yı karıştırdı. Sonra da bu saldırıyı bastırmak için görevlendirildi. Yani İngiltere önce oyunu kuruyor sonra bozuyordu. Clive, kumpanyanın Londra'daki gizli komitesine yazdığı mektupta "Bu sefer yalnızca Kalküta'nın geri alınmasıyla sonuçlanmayacak. Kumpanya'nın sahip olduğu mülkler daha önce hiç olmadığı kadar artacak" diyordu. Clive'nin başında olduğu Doğu Hindistan Kumpanyası Ordusu, hedefe kilitlenmişti. 1759'da Kalküta ele geçirildi. Bu haber İngiltere'ye ulaştığında şirketin hisseleri rekor kırdı. Böylece Bengal ekonomisi tamamen kumpanyanın eline geçti.