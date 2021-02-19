İngiltere'nİn Asya'ya yönelik sömürge planları tüm hızıyla devam ediyordu. İngilizler, Çin ve Hindistan'ı afyonla zehirleyip mallarını ele geçiriyordu. İngilizler'in önünü açtığı Yahudiler'in yükselişi de sürüyordu. Onlardan biri Silas Aaron Hardoon, asıl adıyla Salih Harun'du... Silas Aaron Hardoon, 1851'de Bağdat'ta fakir bir Yahudi ailenin çocuğu olarak doğdu.
Osmanlı İmparatorluğu'nu terk etti. Diğer Bağdat Yahudileri gibi Bombay'a servet aramak için göç etti. David Sassoon'un başkanlık ettiği Bağdatlı Yahudi Ticaret Topluluğu'nun kanatları altına girdi. Sassoon tarafından finanse edilen okulda okudu.
Ardından Sassoon ailesinin şirketlerinde iş buldu. Patronları onun olağanüstü iş zekâsını fark ettikten sonra, Çin pazarında deneyim kazanmak için Hong Kong'a gönderdi. Hardoon, ticari kurnazlığı sayesinde, D Sassoon, Sons&Co'nun emlak yatırımlarından sorumluydu. Adeta bütün binalarının 'kapıcısı' olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda, kendi birikimlerini toprağa yatırdı ve sürekli olarak mülk satın aldı. Bu da ona diğer parsellerdeki yeniden yatırımlar için iyi kiralar kazandırdı. 1882'de Hardoon ilgisini pamuk piyasasına çevirdi. Sassoon&Co Hardoon için çalışırken tüm birikimlerini International Settlement'taki gayrimenkule yatırdı.