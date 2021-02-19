



HARDOON, Şanghay'a gelişinden sonra, Çin ortamında dikkate değer ve aşamalı bir kültürler arası adaptasyon sürecinden geçti. Sonuç olarak, Çin davranış kalıplarını benimsedi ve giderek artan bir Çin yaşam tarzını kabul etti.





HARDOON 1931 yılında öldüğünde ise kişisel servetinin 650 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu, bu da şu anki dolar olarak yaklaşık 15 milyar dolara eşitti.