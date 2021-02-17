Doğu Hindistan Kumpanyası, ünlü Yahudiler'i de ortaya çıkarmaya başlamıştı. Bunlardan en önemlisi ise Sassoon'lardı.
Çin'deki birkaç yüz kişilik Yahudi komünitesinin neredeyse tamamı Sassonlar için çalışmaya gelenlerden oluşuyordu. Bu insanlardan biri de Eli Kadûri'ydi. Kaduri, kısa sürede Sasson ailesinin en büyük rakibi haline gelecekti.
Sassonlarla uzaktan akraba olan Kadûri, 1880'de Irak'tan Hong Kong'a ayak bastığında 15 yaşındaydı. Babası henüz ölmüştü. Sassoon'lar Eli'yi Hong Kong'daki işlerinden birine katip yardımcısı olarak yerleştirdi.
Birkaç yıl sonra Eli Kadûri abisinden 500 Hong Kong doları borç alıp borsa bankerliğine girdi. Yahudi kökenini saklamak için E.S. Kelly ismini aldı. 32 yaşında Britanya'daki bir Yahudi ailenin kızı olan Laura Mocatta ile evlenmesi hayatının dönüm noktası oldu.
Aline Caroline de Rothschild
Eşi Laura, Eli'nin Londra cemiyetine girişini sağladı. İki çocuklarını da, tam bir Britanyalı gibi yetiştirdi. 1901'de Kadûri, şirketinin ismini Elly Kadoorie&Sons olarak değiştirdı. En iyi yatırımını Güney Asya'daki kauçuk şirketlerine yaptı. Amerika'da hızla büyüyen otomobil sektöründeki lastik ihtiyacını karşılamak için kauçuk oldukça talep görmekteydi.
Kaduri, 1920'lerde Hong Kong'dan Şanghay'a taşındı ve ailesi için bir villa yaptırdı. "Mermer Malikâne" olarak bilinen bu yapı, 50 kişinin tek seferde oturabildiği bir yemek masasına, Rolls Royce filosunun bulunduğu bir otoparka ve futbol sahası büyüklüğünde bir balo salonuna sahipti.
Kaduri, sokağın aşağısında bir evi satın aldı. Yerine göz kamaştırıcı Majestic Oteli'ni yaptırdı. Sassonların Cathay'ının gölgesinde kalana dek, The Majestic "Asya'nın en iyi ve en lüks" oteliydi.
HONG KONG'UN ADETA SAHİBİ
Kaduri, ailesinin Çin'deki son temsilcisi Michael Kadoorie... Sir Michael David Kadoorie, GBS bir Hong Kong milyarder iş adamı ve Hong Kong'un en büyük elektrik üreticisi CLP Group'un başkanı ve yüzde 18 sahibi. Ayrıca Hongkong ve Şanghay Otelleri'nin yüzde 47'sine sahipti.
Eli Kaduri Çin'de gittikçe büyürken Sassoonlar da boş durmuyordu. David Sassoon'un oğlu Edward Albert Sassoon, Aline Caroline de Rothschild ile evlendi. Kardeşi Yakup Mayer de Rothschild'in büyük kızı ile hayatını birleştirdi.