

Aline Caroline de Rothschild



Eşi Laura, Eli'nin Londra cemiyetine girişini sağladı. İki çocuklarını da, tam bir Britanyalı gibi yetiştirdi. 1901'de Kadûri, şirketinin ismini Elly Kadoorie&Sons olarak değiştirdı. En iyi yatırımını Güney Asya'daki kauçuk şirketlerine yaptı. Amerika'da hızla büyüyen otomobil sektöründeki lastik ihtiyacını karşılamak için kauçuk oldukça talep görmekteydi.



Kaduri, 1920'lerde Hong Kong'dan Şanghay'a taşındı ve ailesi için bir villa yaptırdı. "Mermer Malikâne" olarak bilinen bu yapı, 50 kişinin tek seferde oturabildiği bir yemek masasına, Rolls Royce filosunun bulunduğu bir otoparka ve futbol sahası büyüklüğünde bir balo salonuna sahipti.



Kaduri, sokağın aşağısında bir evi satın aldı. Yerine göz kamaştırıcı Majestic Oteli'ni yaptırdı. Sassonların Cathay'ının gölgesinde kalana dek, The Majestic "Asya'nın en iyi ve en lüks" oteliydi.