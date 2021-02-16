Asya'daki ve Uzak Doğu'daki İngiliz hakimiyeti gittikçe artıyordu. Bu hakimiyetin başında da Doğu Hindistan Şirketi vardı. Şirket, afyon ticaretini kullanarak hegemonyasını artırmıştı. Hong Kong'un İngiliz kolonisi haline gelmesinin nedeni yine bu ticaretti.
Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelen Hong Kong, 1861-1898 döneminde önemli ölçüde genişlemişti. 1861'de Kowloon Yarımadası, İkinci İngiliz-Çin savaşının (II. Afyon Savaşı) sonunda İngiltere'ye bırakıldı. 9 Haziran 1898'de imzalanan Pekin Konvensiyonu ile New Territories de 99 yıllığına Britanya'ya terk edildi.
Hong Kong'un İngiliz hâkimiyetine girmesinden sonra adanın nüfusu hızla arttı. Adaya ilk yerleşenler ise tüccarlardı. Bunlar arasında Osmanlı tebaasından Musevi tüccarlar, tefeciler ve Osmanlı Donanması'ndan sürgün edilen eski bir amiral de vardı. Hatta İngiliz İstihbarat Servisi Osmanlı'dan gelenleri belirleyip TOP SECRET (ÇOK GİZLİ) bir yazı ile Hong Kong'un İngiliz valisine göndermişti. Bu rapora göre Hong Kong Adası'nda Osmanlı tebaasından erkek, kadın ve çocuk olmak üzere 52 kişi vardı.