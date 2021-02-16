Hong Kong'un İngiliz hâkimiyetine girmesinden sonra adanın nüfusu hızla arttı. Adaya ilk yerleşenler ise tüccarlardı. Bunlar arasında Osmanlı tebaasından Musevi tüccarlar, tefeciler ve Osmanlı Donanması'ndan sürgün edilen eski bir amiral de vardı. Hatta İngiliz İstihbarat Servisi Osmanlı'dan gelenleri belirleyip TOP SECRET (ÇOK GİZLİ) bir yazı ile Hong Kong'un İngiliz valisine göndermişti. Bu rapora göre Hong Kong Adası'nda Osmanlı tebaasından erkek, kadın ve çocuk olmak üzere 52 kişi vardı.