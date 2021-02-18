Gülbenkyan bu işi iyi yapan ve bölgede dolaşan biriydi. Lakabı yüzde 5'ti... Sultan'a sunduğu raporlarda bu bölgenin petrol denizi olduğunu yazdı. Bunun üzerine Abdülhamit Han 1888, 1898 ve 1902'de çıkarttığı üç ayrı fermanla petrol alanlarının hepsini kendi adına kaydettirdi... Bunun üzerine İngiltere bölgeye indi ve İran'a yerleşti. İran Şahı Nasreddin, 70 yıllığına ülkesinin petrollerini ROTHSCHİLD ailesine verdi! Julius de Reuter, Rothschild adına görevi tamamlıyor ve büyük bir operasyona imza attı!