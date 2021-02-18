İngiltere Kraliçesi'nin kanatları altındaki Doğu Hindistan Kumpanyası, Asya'da hüküm sürmeye devam etti. Bu şirketin zengin ettiği iki kişi ise 19. yüzyılda Osmanlı topraklarından çıkmıştı. Onlardan biri David Sassoon'du. Sassoon'un Bağdat'tan başlayıp Çin'e uzanan öyküsü, paranın yoluydu.
Davıd'in torunu Victor Sassoon tüm parasını Şangay'da Bund mahallesinin inşasına harcadı. Şehrin en büyük oteli Cathay'dan (bugün Four Seasons) elektrik dağıtım şirketine kadar her şey Victor'un elindeydi. İşte Victor'la aynı yıllarda İstanbul'da doğan biri vardı... Kalust Gülbenkyan...
Kalust Gülbenkyan, 1869'da İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Aslen Kayseri'liydi. Babası Sergiz Efendi banker ve sarraf ve gaz ticaretiyle meşguldü. Çocukluğu Moda ile dalar'daki köşkleri arasında geçti.