Son dakika: Bu nasıl vahşet! Eşi Semra Aysal'ı uçurumdan iterek öldürdü ardından tatil yaptı

Son dakika haberi... İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile olan muhasebeci Semra Aysal, 18 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile birlikte tatile gittiği Kelebekler Vadisi'nde 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü.
Hakan Aysal eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etmiş, ancak kendisinin öldürdüğü ortaya çıkmıştı.
Eşini 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için öldürdüğü ortaya çıkan Aysal, 21 Kasım 2020'de tutuklanmış ve hakkında "tasarlayarak öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.