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    • 21.02.2021 06:57
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    Son dakika: Bu nasıl vahşet! Eşi Semra Aysal'ı uçurumdan iterek öldürdü ardından tatil yaptı

    Son dakika haberi... Kelebekler Vadisi'nde 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı uçurumdan iterek öldüren Hakan Aysal'ın olayın ardından gününü gün ettiği ortaya çıktı. Aysal, eşinin adına çektiği 199 bin TL'lik krediyle cinayetten sadece 2 ay sonra 2.5 yıl süren turuna çıktı. 'a gidip lüks otelde kaldı.

    Bu nasıl vahşet!

    Son dakika haberi... İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile olan muhasebeci Semra Aysal, 18 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile birlikte tatile gittiği Kelebekler Vadisi'nde 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü.

    Hakan Aysal eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etmiş, ancak kendisinin öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

    Eşini 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için öldürdüğü ortaya çıkan Aysal, 21 Kasım 2020'de tutuklanmış ve hakkında "tasarlayarak öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

        Ölümünden önce eşinin adına 119 bin lira kredi çeken Aysal, cinayetten sadece 2 ay sonra geçtikten sonra çektiği krediyle Türkiye turuna çıktı. İlk olarak Kuşadası'na giden Aysal, Yoncaköy sahilinde gece balık tutarken paylaştığı fotoğrafta gülümserken son derece mutlu görünüyor.

        29 Ağustos'ta İzmir'e geçen Aysal kentin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. 13 Eylül'e kadar İzmir'de tatil yaptı, buradan Fethiye Ölüdeniz'e geçti. Aysal, tatili biter bitmez soluğu yeniden İzmir'de aldı.


        ÖZBEKİSTAN'A DA GİTTİ


            Aysal'ın 26 Ocak 2019'da eşini öldürdüğü Fethiye ile ilgili bir manzara fotoğrafı paylaşarak, "Bir zamanlar cennetim olan bir yer artık benim için güneşe sahip değil" diye yorum yapması dikkat çekti. Hakan Aysal havaların ısınmasıyla Türkiye turuna kaldığı yerden devam etti.

            19 Nisan 2019'da Bursa'ya gitti, 19 Mayıs 2019'da Ankara'yı gezdi. 22 Mayıs'ta Kocaeli, 6 Haziran'da Bolu, 18 Ağustos'ta da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giderek lüks Hilton Otel'de kaldı. Günlüğü 1326 lira olan otelin balkonundan şehir manzarasıyla selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

            Aysal, 1 Kasım'da Alanya, 3 Kasım'da Isparta ve Afyonkarahisar tatillerinden sonra sırasıyla 3 Ocak 2020'de Çankırı, 31 Ocak'ta Sakarya, 2 Şubat'ta Ankara, 17 Haziran'da Muğla Akyaka, 19 Haziran'da Ören, 20 Haziran'da Fethiye, 21 Haziran'da Antalya Kaş, 12 Temmuz'da Yalova ve 31 Temmuz'da Abant'a gitti.
                Haberler Güncel Son dakika: Bu nasıl vahşet! Eşi Semra Aysal'ı uçurumdan iterek öldürdü ardından tatil yaptı