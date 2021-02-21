Son dakika: Bu nasıl vahşet! Eşi Semra Aysal'ı uçurumdan iterek öldürdü ardından tatil yaptı



Aysal'ın 26 Ocak 2019'da eşini öldürdüğü Fethiye ile ilgili bir manzara fotoğrafı paylaşarak, "Bir zamanlar cennetim olan bir yer artık benim için güneşe sahip değil" diye yorum yapması dikkat çekti. Hakan Aysal havaların ısınmasıyla Türkiye turuna kaldığı yerden devam etti.