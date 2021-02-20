Doğu Hindistan Kumpanyası, ahtapot gibi Hindistan ve Çin’i sardı: Bunlar arasında Abraham (İbrahim) Ailesi de vardı

1881'de kendi okullarını inşa eden Bağdâdîler'in sinagoglarının sayısı 1884'te üçe yükselmişti. Kendilerini Bene Yisraeller'den ayrı tutarak İngilizlerle işbirliği yapmayı önemseyen Bağdâdîler, resmen İngiliz kabul edilmeleri için özel gayret sarfetmişler ve İngilizler'in Hindu milliyetçileri karşısında gâlip olmaları için dinî merasimler tertip etmişlerdi.

AYRILIKLAR YAŞANDI

Hindistan Yahudileri arasındaki en önemli ayrılık Bağdâdîler ile Bene Yisraeller arasında yaşandı. Bağdâdîler'e göre Bene Yisraeller'in dinî gelenekleri ile Yahudi dinî gelenekleri uyuşmadı. Bu yüzden Bağdâdîler, Yisraeller'in sinagoglarına gitmeyi reddetti.

Bu ayrılma o kadar ileri noktalara taşınmıştır ki, Bağdâdîler kendi adlarına ayrı mezarlıklar tahsis etmişler ya da var olan mezarlıklarda kendilerine ait mezarlar ile Bene Yisraeller'inkileri arasına duvar örmüşlerdir. Onlara göre Yisraeller Hindulaşmışlardı.