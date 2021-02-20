Doğu Hindistan Kumpanyası, ahtapot gibi Hindistan ve Çin’i sardı: Bunlar arasında Abraham (İbrahim) Ailesi de vardı

İngilizler, Hindistan'ın Surat Limanı'na ayak basar basmaz sömürge planlarını hayata geçirmeye başladı. Doğu Hindistan Kumpanyası ile tüm ülkenin etrafını sardı. 1877'de de Kraliçe Viktorya resmen Hindistan İmparatoriçesi ilân edilerek işgal ve ilhak tamamlandı. Kraliçe'yi arkasına alan şirket Çin'i afyonla uyutup, Hong Kong ve Şanghay'a da el koymayı başardı! Bağdat'tan kaçan Yahudiler de Doğu Hindistan Kumpanyası'nın kollarını kullanıp Asya'da etkili olmayı başardı.
Bağdatlı Sassoonlar ise Hindistan ve Çin'e ulaşan ilk Yahudi aileydi. Yolu açan Sassoonlar, diğer Yahudiler'i de ülkeye çekmeye başlamıştı. Onlar arasında Bağdatlı Abrahamlar da (İbrahimler) vardı. Bağdatlı David E.J. Abraham, 1888'de karısı Moselle ile Şanghay'a gitti.
Oğlu Reuben Abraham ile Şangay Yahudi Cemaati'nin lideri oldu. Diğer oğlu Joseph Hayim Abraham, Şangay'daki Jacob ailesinin kızı Liza ile evlendi. Liza'nın babası Ezra I. Jacob Bağdat'ta doğmuştu. David Sassoon ve Kumpanya tarafından istihdam edildi. Abraham ve Jacob Ailesi'nin fertleri Şangay'da Yahudi okulu inşa etti.