KİMDİR BU AİLE?

Frankfurtlu Alman bir tüccar olan Anselm Moses Bauer, o dönemlerde rehincilik, tefecilik, antikacılık gibi işlerle ilgileniyordu. Yahudiler'in toplum içinde meslek bakımından bazı kısıtlamalara tabii tutulmasından dolayı, kendileriyle bütünleşecek bu mesleğe yöneldiler. Mayer Amschel Rothschild ise bu aileyi bir topluluk haline getirdi. Salgın bir hastalıktan tüm ailesini kaybeden Mayer, bir bankada işe girdi. Kısa süre içinde terfi aldı. Beş oğlu oldu. İş kollarını beş oğlu arasında nasıl dağıtacağını onlar henüz çocukken planladı.