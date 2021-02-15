Doğu Hindistan Kumpanyası, Çin'i zehirlemeye devam ediyordu. Ancak Çin, halkının artık afyon kullanmasını sınırlandırmıştı. Bu karar üzerine planları suya düşen İngilizler, Çin'e hücuma geçti. İşte bu gelişme Bağdatlı Yahudi ailesi Sassoon'ların Çin'e gitmelerinin de yolunu açtı.
David Sassoon, 1792'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta doğmuş bir Seferad Yahudisi'ydi... Babası Salih Sassoon bir banker ve Bağdat Valisi Ahmet Paşa'nın hazinedarıydı. 1829'da Ahmet Paşa karışıklıklar neticesinde devrilince Sassoon Ailesi Hindistan'ın Bombay kentine kaçtı.
İngilizlerle yakın ilişkiler sağladı. Asya'nın kanını emen Doğu Hindistan Kumpanyası ile gümüş, haşhaş ve pamuk ticaretini destekleyip tekel olmasını sağladı. Kumpanya, Sassoon ve 8 oğlunu Çin, Hindistan ve Japonya içlerinde özellikle haşhaş ticaretini organize etmeleri için görevlendirmişti.