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    'in Sassoon'u Rothschild'in başlangıcı: İngilizler zehirledi Sassoon'lar yerleşti

    Doğu Kumpanyası, ’i zehirlemeye devam ediyordu. Ancak Çin, halkının artık afyon kullanmasını sınırlandırmıştı. Bu karar üzerine planları suya düşen İngilizler, Çin’e hücuma geçti. İşte bu gelişme lı Yahudi ailesi Sassoon’ların Çin’e gitmelerinin de yolunu açtı.

    BÜLENT ERANDAÇ
    Çin'in Sassoon'u Rothschild'in başlangıcı

    Doğu Hindistan Kumpanyası, Çin'i zehirlemeye devam ediyordu. Ancak Çin, halkının artık afyon kullanmasını sınırlandırmıştı. Bu karar üzerine planları suya düşen İngilizler, Çin'e hücuma geçti. İşte bu gelişme Bağdatlı Yahudi ailesi Sassoon'ların Çin'e gitmelerinin de yolunu açtı.

    David Sassoon, 1792'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta doğmuş bir Seferad Yahudisi'ydi... Babası Salih Sassoon bir banker ve Bağdat Valisi Ahmet Paşa'nın hazinedarıydı. 1829'da Ahmet Paşa karışıklıklar neticesinde devrilince Sassoon Ailesi Hindistan'ın Bombay kentine kaçtı.

    İngilizlerle yakın ilişkiler sağladı. Asya'nın kanını emen Doğu Hindistan Kumpanyası ile gümüş, haşhaş ve pamuk ticaretini destekleyip tekel olmasını sağladı. Kumpanya, Sassoon ve 8 oğlunu Çin, Hindistan ve Japonya içlerinde özellikle haşhaş ticaretini organize etmeleri için görevlendirmişti.

        Sassoonlar, Doğu Hindistan Kumpanyası'nın Hindistan'da ürettikleri haşhaşı Çin'e normal ticaret ve kaçak yollardan sokuyor, büyük paralar kazanıyordu. Haşhaşı içen Çinliler müptelası oluyor ve uyuşuk bir halk durumuna sokuluyordu. Ancak 1839'da Mançu İmparatoru afyon ve haşhaş satışını durdurdu. Kumpanya'nın getirdiği haşhaş balyaları nehirlere dökülüyordu.

        Ticaretinin bozulmasına çok öfkelenen Doğu Hindistan Kumpanyası ve David Sassoon ailesi, misilleme yapılmasını isteyince İngiltere ve Çin arasında savaş patladı. İngiliz donanması limanları ablukaya aldı. İngilizler adeta Sassoon'un paralı askerleri gibi hareket ediyordu. Haşhaş müptelası olmuş olan Çin askerleri, İngilizlere karşı koyamadı ve savaşı kaybetti.

        1839'da İngiltere ile Çin arasında Nanking Anlaşması imzalandı. Anlaşma ile Sassoon ailesi Çin'in tamamına haşhaş satma hakkı kazandı. Ayrıca İngiltere ve Sassoon ailesine de 21 milyon pound savaş tazminatı ödedi. İşte bu para Sassoon ailesinin dünyanın en zengin ailesi olmasını sağladı. İngiltere savaş sonrasında Hong Kong Limanı'nı da kontrolü altına aldı. Böylece Kumpanya ile ortağı Sasoon Ailesi, Çin'in kanını emmeye başladı.

            İşte bu andan itibaren Çin'e bir aile daha girmişti... Rothschildler... Solomon Sassoon, 1887'de Caroline Rothschild ile evlendi. Tamamen afyon ve uyuşturucu ticaretiyle zengin olan imparatorluk işte böyle kurulmuştu... HSBC bankasınnı kurulmasının perde arkasında bu aile vardır. Resmiyette bankayı kuran Sir Thomas Sutherland olarak gösterildi. Ancak bu aslında Sasoonn ailesini saklanmak için bir paravandı.

            HSBC'NİN TEMELLERİ
            HSBC, 1865'te Hong Kong'da kuruldu. Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi, Kuzey ve Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da faaliyet gösteren HSBC Grubu, dünyanın en büyük bankacılık ve finansal hizmetler kuruluşlarından biridir. Sahipleri Rotschild Ailesi kadar uluslararası finans alanında etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur.

            SAVAŞLARI FİNANSE ETTİ
            Rothschild tarafından finanse edilen savaşlar:

                NAPOLYON ile İngiltere arasındaki Waterloo Savaşı'nda iki taraf da yüksek faizle finanse edildi.
                KIRIM Savaşı için Osmanlı'ya 600 bin sterlin verildi. (Aynı zamanda Osmanlı'ya dış borç veren ilk aile)
                ADOLF Hitler'in güçlenmesi ve silahlanmasına yardım edildi.


                1918 Bolşevik İhtilali sonrasında Çar'ın idamının ardından isyancılarla ilk görüşme yapılarak, Hazar petrolleri için anlaşma yapıldı.
                RUS-JAPON Savaşı için zemin hazırlandı.

                ILLUMİNATİ'NİN BEYNİ
                Türkçe 'aydınlanmışlar' anlamına gelen İlluminati, internette sayısız komplo teorisi ile ilişkilendirilmiş, varlığı ve faaliyetleri hissedilmekte ve gizemlerini aynen sürdürmektedir. 'Yeni Dünya Düzeni'ni sağlamak adına çeşitli yöntemleri olduğu ve devletleri, yöneticileri kontrol ederek bunu sağladıkları iddia edilir. Rotschild ailesinin de İlluminati'nin beyni olduğu ifade edilir.

                    KİMDİR BU AİLE?
                    Frankfurtlu Alman bir tüccar olan Anselm Moses Bauer, o dönemlerde rehincilik, tefecilik, antikacılık gibi işlerle ilgileniyordu. Yahudiler'in toplum içinde meslek bakımından bazı kısıtlamalara tabii tutulmasından dolayı, kendileriyle bütünleşecek bu mesleğe yöneldiler. Mayer Amschel Rothschild ise bu aileyi bir topluluk haline getirdi. Salgın bir hastalıktan tüm ailesini kaybeden Mayer, bir bankada işe girdi. Kısa süre içinde terfi aldı. Beş oğlu oldu. İş kollarını beş oğlu arasında nasıl dağıtacağını onlar henüz çocukken planladı.

                    PRENSTEN KALAN 3 MİLYON DOLAR
                    Rotschıld, 'kızıl kalkan' anlamına gelir. Avrupa'da o dönem savaşlarda kiralık askerler kullanılır. Prens 4. Wilhelm'in yanında çalışan Mayer, işin muhasebesi ile ilgileniyordu. Bir gün ülkeden kaçan Prens, 3 milyon doları Mayer'e bıraktı. Mayer bu parayı çocuklarına paylaştırdı. Aile için yapılan evlilikle paranın korunması sağlandı.

                    Mayer Rotschild, oğullarını Avrupa'nın beş büyük başkentine gönderdi. Ani gelişen olaylarda kısa süre içinde irtibat kurup ve ona göre pozisyon aldılar.

                        5 YILDA SERVETİ KATLADI
                        Ailenin servetini artıran, 'borsa oyunu'nun arkasındaki kişi Nathan Rothschild'di. Nathan, aile servetini 5 yılda 3 milyon dolardan 7 milyar dolara yükseltti. Bundan dolayı bir 'finansal dehası' kabul edilir.

                        Sonraki dönemlerde de yüksek faizli borçlar, her değişen olaylara göre yapılan ticaretler serveti artırmaya devam etti.
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