Tarihe "Afyon Savaşı" olarak geçen bu savaş Çin'in İngiliz boyunduruğuna girişinin ana unsurunu oluşturacaktı. 1840'ta Çin İngiliz Krallığı'na savaş ilan etti. Ancak ateş silahları fazla olan İngiliz Ordusu'na yenildi. Bu gelişme sonra İngiltere'nin etkinliği daha da arttı.