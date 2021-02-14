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    ’nın mektubu dünyayı değiştirdi: Afyonu kullanıp tüm bölgeyi adeta zehirlediler

    Doğu Kumpanyası, Hindistan’dan sonra yönünü bu kez ’e çevirdi. Afyonu kullanıp tüm bölgeyi adeta zehirledi... Önce ekonomisini ardından da tüm yönetimini ele geçirdi. Viktorya, Çin'in 'Afyon ticaretinden vazgeçin' mektubuna sinirlendi. Kumpanya zarar edince ordusunu Çin'e gönderdi. Bölgeyi ele geçirdi.

    BÜLENT ERANDAÇ
    Sömürge iÇin afyon

    Tarihler 1772'yi gösterdiğinde Bengal karışmıştı. Doğu Hindistan Kumpanyası da Warren Hastings'i genel vali olarak bölgeye gönderdi. Hastings, Kumpanya'ya tüm afyonu satın alma hakkı tanıdı.

    Tüccarlar köylülerin arazilerine zorla el koydu. Mısır tarlaları zorla söktürülüp yerine afyon ektirildi. Kumpanya köylülerden afyonu 3 rupiye alıyor, 6 rupiye satıyordu. Bu şirket için büyük bir kardı.

    Hasting, Çin'e daha fazla afyon satışının yollarını aramaya başladı. Bu aşamada kumpanyanın planı devreye girdi. İngiltere Çin'i uyuşturucuya yani afyona alıştırdı. Çin tarihinde önemli bir yeri olan bu bitki, Tang döneminden beri ilaç yapımında kullanılıyordu.

        Doğu Hindistan Kumpanyası 1773'te Bengal'de afyon tekeline sahip olmuştu. Çin'de üretilen ve İngiliz pazarlarının aşırı rağbet ettiği malların başında çay geliyordu. Çin'in İngiltere'ye büyük miktarlarda çay satması, buna karşılık İngiliz şirketlerinin Çin pazarına istedikleri oranda girememesi, KUMPANYA'nın harekete geçmesine yol açtı.

        Afyon devreye sokuldu. İngiltere sömürgesi olan Hindistan'da ucuz emek gücüyle üretilen afyon, gemilerle Çin'e taşındı. Ucuz olarak Çin pazarlarına sürüldü. Afyon bağımlılık yaratıcı bir madde olduğu için, kısa sürede kendi pazarını büyüttü ve Çin'de afyon bağımlılığı aşırı boyutlara ulaştı.

        19. yüzyıl boyunca, Hong Kong'ta her üç Çinli'den ikisi bağımlıydı. Bir süre sonra Mançu Hanedanı fermanla ticareti baskı altına aldı. Çin yöneticileri İngiliz afyon ticaretini kısıtlayıcı önlemler almaya başladılar.

            KRALİÇE'NİN KANLI PLANI
            Tepkiye rağmen İngilizler, afyondan vazgeçmeyecekti.

            Bunun üzerine Çin İmparatorluğu Kraliçe Viktorya'ya mektup gönderdi. "Afyon ticaretinden vazgeçin" dedi. Bu harekete sinirlenen Kraliçe savaş hazırlıklarına başladı..

            Doğu Hindistan Kumpanyası'nın afyon ticaretinden yaptığı kâr azaldı. Bunun üzerine İngilizler Çin'den altı milyon dolar tazminat istedi. Böylelikle aradaki husumet iki devlet arasında büyük bir savaşın fitilini ateşledi.

                Tarihe "Afyon Savaşı" olarak geçen bu savaş Çin'in İngiliz boyunduruğuna girişinin ana unsurunu oluşturacaktı. 1840'ta Çin İngiliz Krallığı'na savaş ilan etti. Ancak ateş silahları fazla olan İngiliz Ordusu'na yenildi. Bu gelişme sonra İngiltere'nin etkinliği daha da arttı.
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