Tarihler 1772'yi gösterdiğinde Bengal karışmıştı. Doğu Hindistan Kumpanyası da Warren Hastings'i genel vali olarak bölgeye gönderdi. Hastings, Kumpanya'ya tüm afyonu satın alma hakkı tanıdı.
Tüccarlar köylülerin arazilerine zorla el koydu. Mısır tarlaları zorla söktürülüp yerine afyon ektirildi. Kumpanya köylülerden afyonu 3 rupiye alıyor, 6 rupiye satıyordu. Bu şirket için büyük bir kardı.
Hasting, Çin'e daha fazla afyon satışının yollarını aramaya başladı. Bu aşamada kumpanyanın planı devreye girdi. İngiltere Çin'i uyuşturucuya yani afyona alıştırdı. Çin tarihinde önemli bir yeri olan bu bitki, Tang döneminden beri ilaç yapımında kullanılıyordu.