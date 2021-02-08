Boğaziçi'ndeki asıl mesele ne? Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması ile neyi "alt üst" etti? Bu atama öncesi Boğaziçi'nde hangi dolaplar dönüyordu?
Kendisi de bir Boğaziçi mezunu olan Araştırmacı - Yazar Mustafa Şen, Boğaziçi'nde yaşananları çarpıcı örneklerle anlattı ve olayların sır perdesini ilk kez bu kadar net araladı.
Mustafa Şen'in A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında yaptığı kritik açıklamalar şöyle;
"SEN İMAM HATİPLİYMİŞSİN" DEDİLER VE ALMADILAR..."
Bir arkadaşım Boğaziçi mezunu, master Boğaziçi'nden ABD'de doktorasını yaptı. O sıralarda ABD'de gelecek vadeden en iyi genç seçildi, dünya ölçeğinde… Oralarda çalıştı Harvard dahil, sonra geldi sırf bunun için memleketine vatan hasreti, vatana hizmet deyip. Ve nereye gidecek. Mezun olduğu okul Boğaziçi'ne... Ona "Sen imam hatipliymişsin" dediler ve almadılar okula.
"ORADA OKUMUŞ AMA GÖNDERİLMİŞ PEK ÇOK ÖĞRENCİ ARKADAŞ VAR"
Boğaziçiliymiş, değilmiş öyle bir şey yok. O bilim kilisesine üye olacaksın bu bu kadar basit. Kimseyi kandıramazlar. Orada okumuş ama gönderilmiş pek çok öğrenci arkadaş var. Bugün buraya gelmeden önce birisi beni aradı, geçen ki bir programımızı izlemiş... Diyor ki; 'Çok iyi bir öğrencisin ama ben seninle meslektaş olmak istemiyorum' deyip gönderiyorlar onu oradan. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bunları söylediğimizde karşı çıkacaklar. Karşı çıkmasınlar bana delil göstersinler İslamcı, ülkücü, muhafazakar, mukaddesatçı onlardan örnek göstersinler. Yok! Çünkü almıyorlar.
"MEZUN OLDUĞUM BOĞAZİÇİ'NDE İSLAMİ CAMİAYI FİŞLEMEMİ İSTEDİLER"