Bir arkadaşım Boğaziçi mezunu, master Boğaziçi'nden ABD'de doktorasını yaptı. O sıralarda ABD'de gelecek vadeden en iyi genç seçildi, dünya ölçeğinde… Oralarda çalıştı Harvard dahil, sonra geldi sırf bunun için memleketine vatan hasreti, vatana hizmet deyip. Ve nereye gidecek. Mezun olduğu okul Boğaziçi'ne... Ona "Sen imam hatipliymişsin" dediler ve almadılar okula.

"ORADA OKUMUŞ AMA GÖNDERİLMİŞ PEK ÇOK ÖĞRENCİ ARKADAŞ VAR"