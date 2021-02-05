Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın CHP'li Ali Haydar Fırat'a canlı yayında ders verdi.

2015 genel seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olan Dr. Ali Haydar Fırat bir özel televizyon kanalında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği yalanı söylemeye devam etti.

YALÇIN, ALİ HAYDAR FIRAT'IN ALENİ YALAN SÖYLEDİĞİ AÇIKLADI

Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın; Dr. Ali Haydar Fırat'ın aleni yalan söylediğini açıkladı. Program sunucusu Hande Fırat, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait olay anına ilişkin görüntüleri yayınlandı. Dr. Ali Haydar Fırat; Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait görüntülerin eksik olduğunu savundu.

Hasan Basri Yalçın; görüntüyü kamuoyuna duyuran ve görüntülerde "Aşağı bak" ifadesinin olmadığını açıklayan YOL TV Haber Merkezi'nin açıklamasını okudu. Dr. Ali Haydar Fırat, söz konusu açıklamanın ardından suskunluğa büründü.

YOL TV, BOĞAZİÇİ EYLEMLERİNDE YALAN VE ALGININ MERKEZİ!

YOL TV; 1 Şubat tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediğini iddia etti ve yayınladığı videonun alt yazısına polisin gruptakilere "Aşağı bak" dediğini savundu.

GÖRÜNTÜLERİ KAMUOYUNA DUYURAN YOL TV HATA YAPTIĞINI AÇIKLADI

YOL TV Haber Merkezi; 2 Şubat tarihinde açıklamada bulundu ve "Söz konusu haberle ilgili olarak Yol TV Haber Merkezi olarak bir açıklama yapma gereği duyduk. Kameramanımız söz konusu videoyu hızla editörlerimize ulaştırdı. Kargaşa esnasında polisin ne söylediğini tam olarak duymuş değil. Videoyu çözümleyen editörlerimiz, polisin ifadesini 'Aşağı bak' olarak anlayarak haberi bu doğrultuda hazırladılar. Kendi videomuzu tekrar tekrar dinlediğimizde, videonun ne başında ne de devamında polisin ifadesi 'Aşağıdan' olarak anlaşılmıyor" denildi.

EMNİYET YALANLAMIŞTI

Emniyet Genel Müdürlüğü; YOL TV'nin yayınladığı videodaki "Aşağı bak" ifadesinin yalan olduğunu, görevli kişinin "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyardığı anların videosunu paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddiasına video ile yanıt verdi.

"Türk Polis Teşkilatı" isimli resmi Twitter hesabından yayınlanan videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.

Mesajla birlikte paylaşılan videoda, görevli kişinin "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyardığı anlar görülüyor.