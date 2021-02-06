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    • 06.02.2021 10:20
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    : 'dan 'a sert tepki: Fütursuzca asla kabul edilemez

    haberi... İletişim Başkanı , 'ın siyasilerin paylaşımlarına getirmesi hakkında sert ifadeler kullandı. Altun, " sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformlar “zihin ve değerler sömürüsünde” üzerine düşeni çok iyi yapmaktadır. Bu keyfîliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz." dedi.

    Altun'dan sansürcü Twitter'a sert tepki

    Altun'un paylaşımlarından satır başları:

    Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir e maruz kalması asla kabul edilemez.

    Toplumları ifsad etmek, millî ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı "sanal kaotiklik" illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir.

    sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformlar "zihin ve değerler sömürüsünde" üzerine düşeni çok iyi yapmaktadır. Bu keyfîliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz.

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    Haberler Güncel Son dakika: Fahrettin Altun'dan Twitter'a sert tepki: Fütursuzca sansür asla kabul edilemez