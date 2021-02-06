Başkan Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu Rektör atamasıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin adeta Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'ne çevrildiği ortaya çıktı...
HİBRİT HAREKATI
Tabi çomak sokulunca karşılığı geldi. İşte kirli oyun böyle başladı...
Önce basın marifetiyle kirli manipülasyonlarını devreye soktular. Sonra etki ajanları ve kumandalı piyonlarının düğmesine bastılar. Derin lobileri harekete geçirip, psikolojik harekatı Batı'ya taşıdılar.
HESAPLAR 2021'DE AÇILDI
Olaylardan önce olmayan "Yurtdışında Yaşayan Mezunlar" hesapları yeniden açılmaya başlandı. Hepsinin açılış tarihleri 2021 görünüyor.