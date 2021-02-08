Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylardan pozisyon kapma amaçlayan Yavaş, Rektörlüğe işgal girişiminde bulunulduğu gün, Prof. Dr. Melih Bulu'ya mektup yazmıştı. Yavaş, Başkan Erdoğan'ın yetkilerini kullanarak, Boğaziçi Üniversitesi görevini tevdi ettiği Bulu'nun görevi bırakmasını istemişti. Görev alanın olmamasına rağmen Yavaş böyle bir adımı niye attı?

2019 yılında seçim çalışmalarında düzenlediği bir basın toplantısında "HDP'yi ziyaret edecek misiniz?" sorusuna cevap veren Mansur Yavaş, "Onu bilemiyorum. Ona ajans karar veriyor" açıklamasında bulunmuştu.

Mektubu da, Yavaş'ın bile bilemediğini bilen bu ajans mı yazdı?

YAVAŞ BU KADAR KOLAY YALAN SÖYLEYEBİLİYOR

Kabe'ye yapılan saygısızlığı da asla kabul etmeyeceklerini belirten Yavaş, "CHP Genel Başkanı dahil herkes onu eleştirmiştir." dedi.

Oysa kazın ayağı hiç de öyle değil...