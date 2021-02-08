Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı birinci birleşimi nedeniyle toplandı.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilen ve belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda, çeşitli konularda verilen soru önergelerinin okunmasının ardından gündeme geçildi.
Yavaş'ın oylamaya sunduğu gündemdeki komisyon raporları oy birliğiyle kabul edilirken, Başkanlık yazıları da görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.
BOĞAZİÇİ'NDEKİ HİBRİT HAREKATI DURDURULUNCA YAVAŞ GERİ ADIM ATTI
Gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, cevaplaması talebiyle Başkan Yavaş'a sorularını iletti.
Yalçın'ın "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle Yavaş'ın Rektör Melih Bulu'ya yazdığı mektupla genel siyasete karıştığını" ifade etmesi üzerine Yavaş, olayların Ankara'ya sıçramasıyla bu açıklamayı yaptığını belirtti.
KOASA MİLLET YÜZ VERMEDİ
Boğaziçi'ndeki abluka girişimi, şiddet olayları LGBT ve terör unsurlarının dahli toplumun tüm kesimlerinin tepkisini çekti. Soros'un Türkiye ayağı Osman Kavala'nın eşinin LGBT vakıflarına büyük meblağlı desteği de ortaya çıktı. Güçlü siyasi isimler sert tepki gösterdi. Amaçlanan iç çatışma ortamı hissedildi. Şiddet eylemleri muhaliflerden destek görmedi.
Siyasi hiçbir davranışın içinde olmayacağını dile getiren Yavaş, "Ankara'ya, herkese ayrım yapmadan eşit bir şekilde hizmet etmekten başka bir gayretim yok." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI YAVAŞ'A KİM GAZ VERDİ?