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    • 09.02.2021 01:49
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    merkezli 15 ilde 'ne yönelik operasyon!

    Son dakika haberi... merkezli 15 ilde 'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    AA
    15 ilde FETÖ'cülere baskın

    merkezli 15 ilde düzenlenen 'ne yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik çalışmalar sonucu İstanbul merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi.

    İstanbul'da birçok ilçede 11 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yapan ekipler, Fatih İlçesi Silivrikapı'daki bir adreste de bir şüpheliyi gözaltına aldı ve evde arama yaptı.

    Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel İstanbul merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon!