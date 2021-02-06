Lise ve üniversitede başörtülü öğrencilerin okumasına karşı çıkan milletvekilleri; Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi başörtülü Şeyma Altundal'a sahip çıkması "iki yüzlülük" olarak değerlendirildi.
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI EYLEMLERE KATILAN BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİYE EYLEMCİYİ ÖVDÜLER
Üniversitelerde başörtüsü yasağını savunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay ve "İlk ve orta öğrenimde başörtüsü olmaması gerekir" diyen CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Melda Onur; eylemlerde gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Şeyma Altundal'a destek verdi. Sabah'ta yer alan haberin detayları şöyle:
ŞEYMA ALTUNDAL'IN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ, SERBEST BIRAKILDI
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerle ilgili nöbetçi hakimliğe sevk edilen, savcılıkça tutuklanmaları istenen 30 kişinin de aralarında olduğu 51 şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Tutuklanmaları istenen 30 kişi arasında Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi başörtülü Şeyma Altundal da vardı.