ATAY, BAŞÖRTÜLÜ ALTUNDAL'A "NE KADAR GÜZEL YA" DEDİ ANCAK ÜNİVERSİTELERDE BAŞÖRTÜ YASAĞINI SAVUNUYOR!

TİP'li Hatay Milletvekili Barış Atay; Şeyma Altundal'a destek verdi. Atay, 4 Şubat 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda Şeyma Altundal'a övgüler yağdırdı ve "Ne kadar güzel ya" ifadelerini kullandı.

"TÜRBAN OKULLARDA YASAK DEĞİL MİYDİ? YA DA BİR ŞEY Mİ KAÇIRDIM?"

Barış Atay; üniversitelerde başörtüsü yasağını savunuyor. Atay, 1 Mart 2011 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Kadir Has Üniversitesi'ndeyim. Dersi bekliyorum. Türban okullarda yasak değil miydi? Ya da bir şey mi kaçırdım?" ifadelerini kullandı.