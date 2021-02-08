CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın: ABD isterse Boğaziçi'ne el koyabilir

CHP yandaşı Halk TV'de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona ilişkin konuşan Yazar Nur Batur skandal ifadeler kullandı. ABD'nin Türkiye'ye müdahale edebileceğini savunan Batur, 'Boğaziçi arazisinin üniversite kullanımı için verdiler. Aksi durumda el koyabilirler' diye konuştu.
SKANDAL MÜDAHALE ÇAĞRISI
Batur, bir araştırma görevlisinin yaptığı araştırmaya dayandırdığı iddiasıyla ilgili skandal ifadeler kullandı. Batur, CHP yandaşı Halk TV'de hükümeti devletin kurumlarını ele geçirmeye çalışmakla suçlayarak ABD'nin Türkiye'ye müdahale edebileceğini savundu.
Batur, "Olayın bir boyutu demokrasi, özgür, özerk üniversite bilimin özerkliği gibi unsurlar, bir boyutu 2004'ten itibaren uygulanan strateji. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarını ele geçirme stratejisi, bir boyutu rant, bir başka boyutu da tabi Amerikan'ın bu konuda ne yapacağı.
Şimdi 'ABD bizim iç işlerimize karışamaz, biz istediğimizi yaparız, istersek bu araziye el koyarız, satarız, buraya AVM'ler yaparız' deme şansları yok anladığım kadarıyla." dedi.