CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın: ABD isterse Boğaziçi'ne el koyabilir

Batur, "Olayın bir boyutu demokrasi, özgür, özerk üniversite bilimin özerkliği gibi unsurlar, bir boyutu 2004'ten itibaren uygulanan strateji. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarını ele geçirme stratejisi, bir boyutu rant, bir başka boyutu da tabi Amerikan'ın bu konuda ne yapacağı.