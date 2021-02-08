CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Gidenler gerçek evlat değildir" sözününe ilişkin konuşan Metin Özkan, "Yani üvey evlatsa (Muharrem İnce) neden Cumhurbaşkanı adayı yaptınız? Yani bu ne saçma sapan bir sözdür." sözleriyle eleştiride bulundu.

"ABLALAR DA ABİLER DE DEVREYE GİRİYOR"

Özkan'ın "CHP'de abiler de devreye giriyor, ablalar da devreye giriyor. Kim ne demek istediğimi anlamıştır." ifadeleri dikkat çekti.