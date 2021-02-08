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    • 09.02.2021 01:39
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    , 'nu köşeye sıkıştırdı! "Artık aday olmak zorunda..."

    CHP'nin Yalova eski milletvekili ve eski Cumhurbaşkanı adayı , CHP'nin ideolojik bir savrulma yaşadığını belirterek Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine ağır eleştirilerde bulundu. İnce e-devlet üzerinden CHP'den istifa etti. A Haber'de CHP'deki son durumu yorumlayan Gazeteci - Yazar , “ artık aday olmak zorunda. Muharrem İnce’nin istifası Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştırdı” ifadelerini kullandı.

    Artık aday olmak zorunda

    CHP'nin Yalova eski milletvekili ve eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin ideolojik bir savrulma yaşadığını belirterek Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine ağır eleştirilerde bulundu.

    İNCE BOMBALADI
    İnce CHP yönetimine şu sözlerle yüklendi:
    "(Mustafa Kemal) deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."

    İnce daha sonra e-devlet üzerinden CHP'den istifa etti.

    CHP'DE NELER OLACAK?
    Gazeteci - Yazar Metin Özkan, A Haber ekranlarında CHP'deki son durumu yorumladı.

        CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Gidenler gerçek evlat değildir" sözününe ilişkin konuşan Metin Özkan, "Yani üvey evlatsa (Muharrem İnce) neden Cumhurbaşkanı adayı yaptınız? Yani bu ne saçma sapan bir sözdür." sözleriyle eleştiride bulundu.

        "ABLALAR DA ABİLER DE DEVREYE GİRİYOR"
        Özkan'ın "CHP'de abiler de devreye giriyor, ablalar da devreye giriyor. Kim ne demek istediğimi anlamıştır." ifadeleri dikkat çekti.

        "CHP DAĞILMA SÜRECİNE GİRMİŞTİR"
        CHP'yi sert sözlerle eleştiren Özkan, "Düne kadar ABD için 6. Filo defol diyorlardı. Bugün demokrasi için avuç açıyorlar. CHP'de mızrak çuvala sığmıyor. Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi CHP dağılma sürecine girmiştir." dedi.

        "İNCE, KILIÇDAROĞLU'NU KÖŞEYE SIKIŞTIRDI"
        Metin Özkan İnce'nin istifası sonrası yaşanacaklara ilişkin, "İnce'nin istifası Kılıçdaroğlu'na aday olmaktan başka yol bırakmamıştır. Yani Muharrem İnce aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin adayı olması için de köşeye sıkıştırmıştır." ifadelerini kullandı.
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