Bir diğer mağdur ise, eşinin Akyolcular tarafından baştan çıkartıldığı iddiası ile daha önce sosyal medya hesabından açıklamalar yapan CHP İbrahimpaşa Mahallesi delegesi Zafer Güler oldu. Akyolcular ile mağdur S.G. arasındaki Whatsapp yazışmalarının kendisine Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ya da ilçe Gençlik Kolu Başkanı Aycan Gülsima Yılmaz tarafından verilip verilmediği soruldu.

Güler ise görüntüleri kimden aldığını söylemek istemediğini belirtti.

CHP İl Başkanı Karaca'nın mağdur ifadelerine göre Mete Akyolcular'ın ihracının kaçınılmaz olduğunu anlayınca, Akyolcular'ın istifa ettirerek partiden ihraç edilmesinin yolunu kapattığı da öne sürüldü.