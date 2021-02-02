Son dakika haberi... Manisa geçtiğimiz gün şüpheli bir şekilde ölen dört gencin ölümü ile sarsıldı.
Ölümlerdeki sırrı, Adli Tıp Kurumu çözecek. Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde, önceki akşam Ümit Zangal'ın (20) boynu kırılarak, Serkan Zangal (23), Neşet Dalgın (24) ve Muharrem Zengin'in (22) ise av tüfeğiyle başlarından vurularak öldürülmüş halde bulunduğu olayın sır perdesi aralanıyor.
Jandarma ekiplerinin tespitlerine göre gençler, Amasya'ya askere gidecek bir arkadaşları için cumartesi günü kalabalık bir grup halinde, Muharrem Zengin'in zeytin tüccarı olan babası Suat Zengin'e (47) ait bağ evinde toplanarak eğlence düzenledi.