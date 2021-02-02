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    • 02.02.2021 07:01
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    Son dakika: 'da 4 genci kim öldürdü? Sır perdesini adli tıp aralayacak

    Son dakika haberi... geçtiğimiz gün şüpheli bir şekilde ölen dört gencin ölümü ile sarsıldı. Gençlerden birinin boynu kırıldı diğer 3 kişinin ise av tüfeği ile başlarından vurularak öldürülmüş olduğu tespit edildi. Ortaya atılan bir iddia ise herkesi şoke etti.

    Manisa'da 4 genci kim öldürdü?

    Son dakika haberi... Manisa geçtiğimiz gün şüpheli bir şekilde ölen dört gencin ölümü ile sarsıldı.

    Ölümlerdeki sırrı, Adli Tıp Kurumu çözecek. Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde, önceki akşam Ümit Zangal'ın (20) boynu kırılarak, Serkan Zangal (23), Neşet Dalgın (24) ve Muharrem Zengin'in (22) ise av tüfeğiyle başlarından vurularak öldürülmüş halde bulunduğu olayın sır perdesi aralanıyor.

    Jandarma ekiplerinin tespitlerine göre gençler, Amasya'ya askere gidecek bir arkadaşları için cumartesi günü kalabalık bir grup halinde, Muharrem Zengin'in zeytin tüccarı olan babası Suat Zengin'e (47) ait bağ evinde toplanarak eğlence düzenledi.

        Pazar günü bir kısmı ayrılırken Alaşehir'den gelen Neşet Dalgın, Serkan Zangal ve Ümit Zangal, 1 Şubat'ta dünyaya gelen Dalgın'ın doğum gününü kutlamak için Muharrem Zengin'e misafir olarak kaldı.

        Ancak pazar günü Ümit Zangal, henüz belirlenemeyen bir nedenle boynu kırılarak öldü.

        SIRAYLA İNTİHAR MI ETTİLER?


            Bir iddiaya göre, cesedi otomobile koyan 3 arkadaş, bağ evinde bulunan Suat Zengin'e ait ruhsatsız av tüfeğini de alarak 500 metre ilerideki Akçeşme mevkiine gitti.

            Ümit Zangal'ın cesedini otomobilden indiren 3 arkadaş, intihara karar verdi.

            Ardından da sırayla tüfeği alıp canlarına kıydı. Gençlerden ikisinin alnından, birinin çenesinin altından vurulduğu ve bitişik nizam ateş ettikleri belirlendi.

                Gençlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları araştırılırken, boynu kırık halde bulunan Ümit Zangal'ın, vücudunda herhangi bir yara ya da kesik izi görülmedi.

                Gençlerin kesin ölüm nedenini ise Adli Tıp Kurumu belirleyecek. 4 gencin kapalı halde bulunan cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

                Gençlerden Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu, Neşet Dalgın'ın kuaförlük, Serkan Zangal'ın ise elektronik eşya tamirciliği yaptığı öğrenildi.

                    İzmir'deki otopsinin ardından, Serkan Zangal ve amcasının oğlu Ümit Zangal ile Neşet Dalgın'ın cenazeleri Alaşehir'de yan yana toprağa verildi.

                    Muharrem Zengin ise Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi'nde defnedildi.
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