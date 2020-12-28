'NASIL OLSA UNUTULUR' ANLAYIŞINI KABUL ETMİYORUZ

Siyasetin karşılıksız bir hizmet alanı olduğunu vurgulayan 9 Eylül Birliği, "Susmak bize ait olmamalıdır. Siyasetçinin toplumun gelenek ve değer yargılarına aykırı aile kurumuna zarar verici hareketlerini özel hayat olarak kabul etmiyoruz. Bu durumlarda sessizliğe bürünüp, yanlış olduğunu bilerek, nasıl olsa unutulur halının altına süpürelim orada kalsın anlayışını da kabul etmiyoruz. Suçu işleyen veya toplumun değer yargılarına ters davranan kişilerin ister milletvekili, ister il yöneticisi veya sadece parti üyesi dahi olması gereğinin yapılmasını engellememelidir." ifadelerini kullandı.