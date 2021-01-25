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    • 25.01.2021 14:33
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    SON DAKİKA: 'de tecavüz skandalları bitmiyor! Hamile bıraktığı partili kadına düşük yaptırdı

    Son dakika haberi: 'nin taciz ve tecavüz skandallarına bir yenisi eklendi. Bu sefer skandal 'nın ilçesinde yaşanırken söz konusu iddialar 'nin bu zamana kadar adının geçtiği taciz ve tecavüz skandallarının çok çok ötesinde. Antalya'nın Aksu ilçesinde CHP üyesi olan ., CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y'nin 2016 yılında kendisine zorla tecavüz ettiğini ve hamile kaldığını bebeğini düşürmesi için kendisini defalarca darbettiğini belirtti. Mağdur kadın, CHP İlçe Başkanı K.Y.'nin kendisine "Köpekler hamile kaldığı zaman düşük yapması için kolanın içine aspirin katılır. Bu insanlar için de geçerli. O zamanlar kola aldı. Ben de içerisine aspirin attım onu içtim. Sonrasında da düşük yaptım” dediğini sonrasında ise denileni uygulayarak düşük yaptığını söyledi. Nurcan Y. ayrıca K.Y.'nin resmi nikahlı eşi ve diğer 3 eşinden 5 çocuğunun olduğunu K.Y'nin ve ailesinin dolandırıcı çetesi olduğunu belirtti. 63 gündür CHP'deki taciz ve tecavüz skandalları karşısında sesini çıkarmayan 'nun Antalya Aksu'daki skandala nasıl tepki vereceği ise merak konusu.

    Aksu'da yaklaşık 5 yıl önce tanıştığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin, kendisine tecavüz ettiğini ileri süren parti üyesi Nurcan Y., (39), hamile kaldığını ve bebeğinin düşmesi için K.Y. tarafından defalarca şiddete maruz kaldığını iddia etti. Antalya'nın yerel gazetelerinden Lider'de yer alan habere göre; Nurcan Y., açıklamasında, yalnızca tecavüz ve şiddet değil, aynı zamanda K.Y. tarafından yaklaşık 250 bin TL zarara uğratıldığını dile getirdi. Nurcan Y. ayrıca, K.Y.'nin resmi nikahlı eşi ve dini nikahlı diğer 3 eşinden toplam 5 çocuğu olduğunu iddia ederek, K.Y. ve ailesini dolandırıcı çetesi olmakla suçladı.

    "YAYLADAN DÖNERKEN ÇEŞME BAŞINDA TECAVÜZ ETTİ, REZİL OLMAMAK İÇİN DİNİ NİKAHLA EVLENDİM"
    Kendisinin de CHP üyesi olduğunu ve İlçe Başkanı K.Y. ile bu vasıtayla tanıştığını belirten Nurcan Y., Aksu'da düzenlenen yayla şenliklerinden dönerken K.Y. tarafından tecavüze uğradığını ileri sürerek, "Ben o dönemde bir fabrikada çalışıyordum. CHP'ye üyeyim. Kendisiyle partiye gidip, gelirken tanıştım. O zamanlar böyle bir insan olduğunu bilmiyordum. Aksu'da yayla şenlikleri oluyordu. Yayladan dönerken gece saatlerinde ben su çeşmesine gitmiştim. Arkamdan gelmiş. Sonra bana tecavüz etmeye başladı. Karşı koydum ama başaramadım. Sonrasında da adım çıkmasın, rezil olmayayım diye dini nikahla evlendim. O dönemlerde ailem, K.Y. ile olmama çok karşı çıkmıştı. Ama ben dinlemedim" dedi.

    "KÖPEKLERE YAPILAN UYGULAMAYLA ÇOCUĞUMU DÜŞÜRTTÜRDÜ"
    Tecavüzün ardından K.Y. ile ilişkisinin devam ettiğini söyleyen Nurcan Y., hamile kaldığını ve bebeğin düşmesi için fiziksel şiddete maruz kaldığını ileri sürerek, "Çocuğumu düşürmek için beni darp etti. 'Sen de diğerleri gibi çocuk doğurup, benden para istersin' diyordu. Bu yüzden çocuğu doğurmamı istemiyordu. Köpekler hamile kaldığı zaman düşük yapması için kolanın içine aspirin katılır. Bu insanlar için de geçerli. O zamanlar kola aldı. Bende içerisine aspirin attım onu içtim. 1 hafta kadar karnım ağrıyordu zaten sonrasında da düşük yaptım" ifadelerini kullandı.

        "BENİ 4 YIL OYALADI, 85 BİN TL PARA VERDİM"
        O dönemlerde Başkan K.Y.'nin, sürekli kendisinden para istediğini aktaran Nurcan Y., "K.Y. ile 2016 yılında birlikteliğimiz başladı. Eşiyle anlaşamadığını ve ayrılacağını söyleyerek, beni 4 yıl oyaladı. Evlenme vaadiyle beni yıllarca kandırdı. Hatta o zamanlar eşinin kardeşiyle aynı dükkanda iş yapıyorlardı sonrasında göz boyamak için dükkanları ayırdılar. Yeni dükkana malzeme, vergi parası için benden para istedi. Bende kendisine 85 bin TL üzerinde bir para verdim. Sonra trafik kazası yaptı. Ben kendisine yeni araba aldım. Aldıktan 1 gün sonra arabayı oğlunun üzerine geçirdi. Kendisine daire aldığı zamanda da maddi açıdan destek oldum. Beni kandırıp, durdu. Başkanlığının düşmesinden dolayı korktuğu için de beni susturmak adına sürekli dövüyordu" ifadelerini kullandı.

        "CHP İLÇE BAŞKAN YARDIMCISIYLA İLİŞKİLERİ DALA DEVAM EDİYOR"
        Nurcan Y., 2018 yılının sonlarına doğru CHP İlçe Başkanı K.Y.'nin eşinin kendisini arayarak iş yerine çağırdığını ve kocasının kendilerinden hariç 3 tane daha karısı olduğunu söylediğini dile getirdi. Nurcan Y., "İş ciddiye binince resmi nikahlı karısı ve kızı beni arayarak, dükkanlarına çağırdı. Gittiğimde kızı, oğlu ve eşi karşımdaydı. Sonra eşi bana, 'Seninle evleneceğini mi sanıyorsun?' dedi. Bende kendisine evlenip evlenmemesinin umurumda olmadığını yalnızca verdiğim paraları geri istediğimi söyledim. Eşi bana bizden hariç 3 tane daha dini nikahlı karısı olduğunu söyledi. Onlardan da toplam 5 çocuğu varmış. 2019 yılının başlarında de bir sevgili daha edinmiş. O kişi de Aksu CHP İlçe Başkan Yardımcısı. O kadın da evli ve ilişkileri hala devam ediyor" şeklinde konuştu.

        "KATİL OLMAYI GÖZE ALDIM"
        Yaşadıklarının ardından cinnet geçirdiğini ve K.Y.'yi öldürmek için satırla ilçe binasına gittiğini anlatan Nurcan Y., "2019 yılında karakolluk olduk. Başka bir kadının evinde bastım. Sonra paramı vermesini istedim vermedi. Ayrılmak istedim, peşimi bırakmadı. Sürekli beni arayarak taciz etti. Telefon numarasını engelledim bu sefer de başkalarına arattırdı. Aksu'da herkes neyin ne olduğunu biliyordu. K.Y.'yi kimse sevmiyordu. Bir gün beni aradılar K.Y.'nin ilçe binasında olduğunu söylediler. Ben de en sonunda cinnet geçirdim. Öldürmek için Aksu CHP İlçe Binası'na gitmeye karar verdim. Evde tüfek aradım bulamadım. Esnafa gittim tüfek almak için ama kimse bana katil olmayayım diye tüfek vermedi. Evden satır aldım ve ilçe binasına gittim. Aşağıya inmesini bekledim geldiğini görünce arabasını parçaladım. Bir daha beni aramamasını söyledim. Sonra beni şikayet etmişler. Ne yaparsa yapsın. Korkum yok. Ben katil olmayı bile göze aldım" dedi.

        "CHP GENEL MERKEZİ KONUNUN ÜZERİNİ KAPATIYOR"
        Tüm bu yaşananlardan CHP Genel Merkezi dahil olmak üzere CHP Antalya İl ve İlçe Başkanlıklarının haberdar olduğunu ancak konunun üzerini örtmeye çalıştıklarını ileri süren Nurcan Y., "Beni hala aramaya devam ediyor. Huzurumu bozuyor. Ben durumu adliye, polis, CHP Genel Merkezi, CHP Antalya İl Başkanlığı her yere bildirdim. Adamın arkası sağlam diye hiç kimse bir şey demiyor. CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Rafet Zeybek, ayrıca CHP Eski İl Başkanı Ahmet Kumbul bu adamın akrabaları. Herkes bu adamın pisliklerini biliyor. Genel merkez de bile örtbas ediyorlar. CHP İl Binası'na gittim. İlgilenmediler" ifadelerini kullandı.

            "EVRAKLARIMI NEDEN ALDIN BAY KEMAL?"
            Yaşadıklarını belgelediği evrakları genel merkeze gönderdiğini ancak hiçbir şekilde dönüş yapılmadığını söyleyen Nurcan Y., "Cumhurbaşkanımız diyor ya, 'Bay Kemal' diye. Bende Bay Kemal'e sesleniyorum. Bu kadar evrakları neden almışlar benden. Tüm evraklarım CHP Ankara Genel Merkezi'ne gitti. Genel Merkezden bana hiçbir şekilde dönüş yapmadılar. CHP İl Başkanlığı'na da dilekçelerimi gönderdim. Benden dilekçe almak istemediler bende kargoyla gönderdim. Böyle bir terbiyesizlik olur mu? Onlar da bana dönüş yapmadı" diye konuştu.

            AKSU'NUN SAHTE DAMADI
            CHP'li başkan K.Y. ve ailesinin dolandırıcılık çetesi olduğunu düşündüğünü belirten Nurcan Y., "Bence bunlar çete. Daha önce sahte gelinlere şahit olduk. K.Y. de Aksu'nun sahte damadı. Karılarından birisi öz teyzesinin kızı, bir tanesi öz dayısının kızı. Bunları bir de marifet gibi anlatırlar. Ortaya pislikleri çıktı. Bunlar dolandırıcı. Adam bu işi ticarete dökmüş. Benim paralarımla çocuklarını okuttu. Üzerindeki montuna kadar ben aldım. Karısı, çocukları, babası her şeyi herkes biliyor. Beni yıllarca maşa olarak kullanmış. Benim onurumu ayaklar altında kaldı. O hayatta kaldıysa yatıp kalkıp Aksu'nun esnafına dua etsin" sözlerine yer verdi.

            "MAHKEMEYE BAŞVURDUM"
            Nurcan Y., son olarak K.Y. hakkında, 'Zorla cinsel tecavüz, çocuk düşürtme', 'ölümle tehdit', 'evlilik vaadiyle parasal çıkar sağlama', 'kamu gücünü kullanarak alt kamu personeli hakkında tahakküm kurmak', 'süreklilik arz eden şekilde dayak atma', 'psikolojik ve ekonomik şiddet uygulama' suçlarından dava açtığını ancak savcılık tarafından uzlaştırmaya gönderildiğini kaydetti. Zor durumda olduğunu vurgulayan Nurcan Y., "Ben bu konuyu farklı yollarla çözerim ama psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Bir kadın olarak hak etmediğim şeyler yaşatıyor bana" şeklinde konuştu.

                "KIZIMI 250 BİN TL ZARARA SOKTU"
                Mahkemede verdiği ifadede, kızı Nurcan Y.'nin 250 bin TL zarara sürüklendiğini belirten anne F.Y. ise, "Kızım evde sürekli bir şeyler satmaya başladı. Koyunlarımız, tavuklarımız vardı onları da sattı. Arsa alacağım deyip 20 bin TL kredi çektirdi. Sonra ek hesabımdan 15 bin TL çektirdi. Bu sefer borcu olduğunu söylemişti. K.Y.'nin kızımla Ankara'ya CHP seçim çalışmasına gidiyor zannederken Korkuteli'nde kızımla zorla birlikte olduğunu öğrendim. Fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamış, borca sokmuş şimdi her şeyi inkar ediyor. Kızım Nurcan Y.'ye, borçlarından dolayı icra geldi" dedi.
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