"KATİL OLMAYI GÖZE ALDIM"

Yaşadıklarının ardından cinnet geçirdiğini ve K.Y.'yi öldürmek için satırla ilçe binasına gittiğini anlatan Nurcan Y., "2019 yılında karakolluk olduk. Başka bir kadının evinde bastım. Sonra paramı vermesini istedim vermedi. Ayrılmak istedim, peşimi bırakmadı. Sürekli beni arayarak taciz etti. Telefon numarasını engelledim bu sefer de başkalarına arattırdı. Aksu'da herkes neyin ne olduğunu biliyordu. K.Y.'yi kimse sevmiyordu. Bir gün beni aradılar K.Y.'nin ilçe binasında olduğunu söylediler. Ben de en sonunda cinnet geçirdim. Öldürmek için Aksu CHP İlçe Binası'na gitmeye karar verdim. Evde tüfek aradım bulamadım. Esnafa gittim tüfek almak için ama kimse bana katil olmayayım diye tüfek vermedi. Evden satır aldım ve ilçe binasına gittim. Aşağıya inmesini bekledim geldiğini görünce arabasını parçaladım. Bir daha beni aramamasını söyledim. Sonra beni şikayet etmişler. Ne yaparsa yapsın. Korkum yok. Ben katil olmayı bile göze aldım" dedi.

"CHP GENEL MERKEZİ KONUNUN ÜZERİNİ KAPATIYOR"

Tüm bu yaşananlardan CHP Genel Merkezi dahil olmak üzere CHP Antalya İl ve İlçe Başkanlıklarının haberdar olduğunu ancak konunun üzerini örtmeye çalıştıklarını ileri süren Nurcan Y., "Beni hala aramaya devam ediyor. Huzurumu bozuyor. Ben durumu adliye, polis, CHP Genel Merkezi, CHP Antalya İl Başkanlığı her yere bildirdim. Adamın arkası sağlam diye hiç kimse bir şey demiyor. CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Rafet Zeybek, ayrıca CHP Eski İl Başkanı Ahmet Kumbul bu adamın akrabaları. Herkes bu adamın pisliklerini biliyor. Genel merkez de bile örtbas ediyorlar. CHP İl Binası'na gittim. İlgilenmediler" ifadelerini kullandı.