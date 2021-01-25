Aksu'da yaklaşık 5 yıl önce tanıştığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin, kendisine tecavüz ettiğini ileri süren parti üyesi Nurcan Y., (39), hamile kaldığını ve bebeğinin düşmesi için K.Y. tarafından defalarca şiddete maruz kaldığını iddia etti. Antalya'nın yerel gazetelerinden Lider'de yer alan habere göre; Nurcan Y., açıklamasında, yalnızca tecavüz ve şiddet değil, aynı zamanda K.Y. tarafından yaklaşık 250 bin TL zarara uğratıldığını dile getirdi. Nurcan Y. ayrıca, K.Y.'nin resmi nikahlı eşi ve dini nikahlı diğer 3 eşinden toplam 5 çocuğu olduğunu iddia ederek, K.Y. ve ailesini dolandırıcı çetesi olmakla suçladı.
"YAYLADAN DÖNERKEN ÇEŞME BAŞINDA TECAVÜZ ETTİ, REZİL OLMAMAK İÇİN DİNİ NİKAHLA EVLENDİM"
Kendisinin de CHP üyesi olduğunu ve İlçe Başkanı K.Y. ile bu vasıtayla tanıştığını belirten Nurcan Y., Aksu'da düzenlenen yayla şenliklerinden dönerken K.Y. tarafından tecavüze uğradığını ileri sürerek, "Ben o dönemde bir fabrikada çalışıyordum. CHP'ye üyeyim. Kendisiyle partiye gidip, gelirken tanıştım. O zamanlar böyle bir insan olduğunu bilmiyordum. Aksu'da yayla şenlikleri oluyordu. Yayladan dönerken gece saatlerinde ben su çeşmesine gitmiştim. Arkamdan gelmiş. Sonra bana tecavüz etmeye başladı. Karşı koydum ama başaramadım. Sonrasında da adım çıkmasın, rezil olmayayım diye dini nikahla evlendim. O dönemlerde ailem, K.Y. ile olmama çok karşı çıkmıştı. Ama ben dinlemedim" dedi.
"KÖPEKLERE YAPILAN UYGULAMAYLA ÇOCUĞUMU DÜŞÜRTTÜRDÜ"
Tecavüzün ardından K.Y. ile ilişkisinin devam ettiğini söyleyen Nurcan Y., hamile kaldığını ve bebeğin düşmesi için fiziksel şiddete maruz kaldığını ileri sürerek, "Çocuğumu düşürmek için beni darp etti. 'Sen de diğerleri gibi çocuk doğurup, benden para istersin' diyordu. Bu yüzden çocuğu doğurmamı istemiyordu. Köpekler hamile kaldığı zaman düşük yapması için kolanın içine aspirin katılır. Bu insanlar için de geçerli. O zamanlar kola aldı. Bende içerisine aspirin attım onu içtim. 1 hafta kadar karnım ağrıyordu zaten sonrasında da düşük yaptım" ifadelerini kullandı.