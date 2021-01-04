SON DAKİKA: CHP'deki taciz ve tecavüze sessiz kalan Kaftancıoğlu'na tepki: Baykal döneminde CHP'nin önünden bile geçemezdi

AŞAĞILANDIM

CHP son günlerde taciz iddialarıyla medyada sıkça yer alıyor. CHP eski vekili Barış Yarkadaş bu iddialar hakkında konuştuğu için sosyal medya üzerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile gerilim yaşadı. Siz Kaftancıoğlu'nun bu tutumunu nasıl buldunuz?

Baştan sona yanlış Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı. Bence Kaftancıoğlu'nun il başkanı koltuğunda oturması bile yanlış. Canan Kaftancıoğlu kadını sevmeyen bir kadın. Zaten böyle bir kadından bir şey beklememek gerekiyor. Oğuz Kaan Salıcı sayesinde bu mevkilere geldi. Çok iddialı söylüyorum, Canan Kaftancıoğlu Baykal döneminde olsaydı CHP'nin önünden bile geçemezdi. Kaftancıoğlu kaç yıl emek vermiş ki partiye? Baykal partiye emek veren kadınlara aktif görev veriyordu. Kılıçdaroğlu ise hiç öyle değil. Bakın ben kadın kolları genel başkanı iken kendisinin yanına gittim. Kadın kolları genel başkanlığı için "Aday olayım mı?" diye sordum. Bana "Benim adayım sensin" dedi. Ancak seçimde karşıma beş aday daha çıkardı ve başkasını seçtirdi. Beni aşağılamaktır bu. Örgüt önünde beni küçük düşürdü. Bir kadın olarak onurumu kırdı. Baykal döneminde olsaydı asla böyle bir duruma düşmezdim.