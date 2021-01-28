"NURCAN BENİM BACIM"

Tanık olarak dinlenen Nurcan Y.'nin ablası Şerife T.: Aksu halkından 'Kenan Yıldız ile Nurcan'ın ilişkisi var' şeklinde sözler duyunca Kenan Yıldız'ı uyardım. Kenan da bana 'Nurcan benim bacım' diyerek öyle şeyler olmayacağını söyledi. Ben de onun bu sözlerine inandım. Bize 'Seçim çalışması yapıyoruz' dedi, ben il ve ilçe belediyelerini telefondan aradım ve bana herhangi bir seçim çalışması olmadığını belirttiler.