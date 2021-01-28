Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) taciz ve tecavüz skandalları gittikçe büyüyor. CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız tarafından tecavüze, saldırıya uğrayan ve ardından hamile kalıp bebeğini düşürdüğünü söyleyen uğrayan Nurcan Y. isimli kadının 'seçim çalışması var' denilerek kandırıldığı ortaya çıktı.
Tüyler ürperten iddialar, tanık ifadeleriyle de doğrulandı.
DAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ZORLA BİRLİKTE OLDU
Nurcan Y.'nin annesi Fatma Y., Kenan Yıldız'ın kızını seçim çalışması bahanesiyle dağ evine götürüp, zorla birlikte olduğunu duyduğunu belirtirken, mağdurun eniştesi Erhan T. de seçim çalışması bahanesiyle baldızının kandırıldığını ileri sürdü. İşte tanıkların anlattıkları: