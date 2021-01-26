



Nurcan Y., açıklamasında, yalnızca tecavüz ve şiddet değil, aynı zamanda K.Y. tarafından yaklaşık 250 bin TL zarara uğratıldığını dile getirdi. Nurcan Y. ayrıca, K.Y.'nin resmi nikahlı eşi ve dini nikahlı diğer 3 eşinden toplam 5 çocuğu olduğunu iddia ederek, K.Y. ve ailesini dolandırıcı çetesi olmakla suçladı.

"YAYLADAN DÖNERKEN ÇEŞME BAŞINDA TECAVÜZ ETTİ, REZİL OLMAMAK İÇİN DİNİ NİKAHLA EVLENDİM"

Kendisinin de CHP üyesi olduğunu ve İlçe Başkanı K.Y. ile bu vasıtayla tanıştığını belirten Nurcan Y., Aksu'da düzenlenen yayla şenliklerinden dönerken K.Y. tarafından tecavüze uğradığını ileri sürerek, "Ben o dönemde bir fabrikada çalışıyordum. CHP'ye üyeyim. Kendisiyle partiye gidip, gelirken tanıştım. O zamanlar böyle bir insan olduğunu bilmiyordum. Aksu'da yayla şenlikleri oluyordu. Yayladan dönerken gece saatlerinde ben su çeşmesine gitmiştim. Arkamdan gelmiş. Sonra bana tecavüz etmeye başladı. Karşı koydum ama başaramadım. Sonrasında da adım çıkmasın, rezil olmayayım diye dini nikahla evlendim. O dönemlerde ailem, K.Y. ile olmama çok karşı çıkmıştı. Ama ben dinlemedim" dedi.

"KÖPEKLERE YAPILAN UYGULAMAYLA ÇOCUĞUMU DÜŞÜRTTÜRDÜ"

Tecavüzün ardından K.Y. ile ilişkisinin devam ettiğini söyleyen Nurcan Y., hamile kaldığını ve bebeğin düşmesi için fiziksel şiddete maruz kaldığını ileri sürerek, "Çocuğumu düşürmek için beni darp etti. 'Sen de diğerleri gibi çocuk doğurup, benden para istersin' diyordu. Bu yüzden çocuğu doğurmamı istemiyordu. Köpekler hamile kaldığı zaman düşük yapması için kolanın içine aspirin katılır. Bu insanlar için de geçerli. O zamanlar kola aldı. Bende içerisine aspirin attım onu içtim. 1 hafta kadar karnım ağrıyordu zaten sonrasında da düşük yaptım" ifadelerini kullandı.

"BENİ 4 YIL OYALADI, 85 BİN TL PARA VERDİM"

O dönemlerde Başkan K.Y.'nin, sürekli kendisinden para istediğini aktaran Nurcan Y., "K.Y. ile 2016 yılında birlikteliğimiz başladı. Eşiyle anlaşamadığını ve ayrılacağını söyleyerek, beni 4 yıl oyaladı. Evlenme vaadiyle beni yıllarca kandırdı. Hatta o zamanlar eşinin kardeşiyle aynı dükkanda iş yapıyorlardı sonrasında göz boyamak için dükkanları ayırdılar. Yeni dükkana malzeme, vergi parası için benden para istedi. Bende kendisine 85 bin TL üzerinde bir para verdim. Sonra trafik kazası yaptı. Ben kendisine yeni araba aldım. Aldıktan 1 gün sonra arabayı oğlunun üzerine geçirdi. Kendisine daire aldığı zamanda da maddi açıdan destek oldum. Beni kandırıp, durdu. Başkanlığının düşmesinden dolayı korktuğu için de beni susturmak adına sürekli dövüyordu" ifadelerini kullandı.