"ZORLA ÖPMEYE KALKTI" YER: SULTANGAZİ

İddia sahibi genç kadın yardım vaadiyle CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P. ile tanıştığını, ilk başlarda kendisine başkanın yardımcı olduğunu ama sonradan cinsel saldırıya maruz kaldığını ileri sürdü. İşte mağdur kadının iddiaları:

"KÖTÜ GÖZLE BAKMAYA BAŞLADI"

Genç kadın cezaevindeki eşinden tehdit aldığını CHP Kadın Kolları'na iletince ilçeye davet edildiğini, burada CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P. ile tanıştırıldığını ifade etti. Genç kadın, "A. Abla ile ben odasına girdik. 'Senin için elimden geleni yapacağım' dedi. Numaramı kendisine verdim, o da bana telefon numarasını verdi. Benim başımdan bir sıkıntı geçti. Ben onu anlatınca bu sefer onu koz mu bildi kendine bilemiyorum. Bunu kullanmaya başladı. Kötü gözle bakmaya başladı" dedi.

"ZORLA ÖPMEYE KALKTI"

Genç kadın birisiyle ilişkiye girdiğini ve hamile kaldığını bunu CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P.'ye anlattığını, kendisine kürtaj olması için ilçe başkanının yardımcı olduğunu, kürtaj olduktan sonra yanına gittiğini anlattı: "Gazi Hastanesi'nde onun yardımıyla kürtaj oldum. Kısa bir süre sonra iş için beni Gazideki emlakçı ofisine çağırdı. O gün ilk yaklaşımında orada bulundu. Zorla beni öpmeye kalktı ve öptü de. Zorla öptü. Ben biraz sert davranınca, rengi değişti. Bence o gün beni oraya planlı çağırmıştı. Sahip olmak için çağırmıştı. Ben ona baba diye hitap ediyordum. Geceleri son dönemde bana 'aşkım' diye yazmaya başlamıştı."

DARP EDİP TEHDİTTE BULUNDU

Genç kadının yaşananları anlatmasından korktuğu için M.P bir süre sonra genç kadını tehdit etmeye başladı. Hatta bir parti toplantısında rastladığında konuşur korkusuyla kendisini darp ettiğini iddia eden genç kadın, "Beni parti toplantısında itti ve çenemi sıktı" dedi.

PARAYLA SUSMAMI SAĞLAMAYA ÇALIŞTI

Genç kadın CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P'nin susması için bir aracıyla Küçükköy'de kendisine 2 bin 500 lira para getirdiğini ayrıca eşiyle birlikte bir kafede kendisiyle buluşup konuşmak istediğini beyan ettiğini ileri sürdü. Mağdur kadın, "Kafeye gittiğimde Gazi'den 10-15 kişilik adamlarını yollayıp üstüme saldı. Telefon açtım, şu an gitmezseniz 155'i arayacağım deyince kaçtılar" diyerek böylece kurtulduğunu ifade etti.





İLÇE BAŞKANI GENÇ KIZA KABUSU YAŞATTI

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A'nın., 20 yaşındaki D.A. isimli partili genç kıza cinsel saldırı yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına 2021 yılı Şubat ayında başlanacağı öğrenildi. İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, G.Ö.A. hakkındaki iddianameyi kabul ederek duruşma tarihini belirledi. CHP Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

"ELİMİ PANTOLONUNA GÖTÜRDÜ…"

Partili genç kız D.A.'nın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede, şüpheli G.Ö.A.'nın kendi aracıyla müştekiyi Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere götürdüğü, orada bankta oturup konuştukları belirtildi. Müşteki D.A. soruşturma sırasında alınan ifadesinde, evlerinin yakın olması nedeniyle G.Ö.A.'nın kendisini arabasıyla bırakmayı önerdiğini belirterek, "Ben arka koltuğa oturdum, ön koltuğa yani yanına oturmamı istedi. Kabul etmeyince esprili şekilde 'ben senin şoförün müyüm' dedi. Bu nedenle ön koltuğa geçtim. Bana kız arkadaşıyla arasının bozuk olduğunu, yarım saat dertleşmek istediğini söyledi, kabul ettim. Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gittik. Bankta otururken kız arkadaşından bahsetti, ben de kendisine tavsiyelerde bulundum. Bir süre sonra kalkmam gerektiğini söyledim. Arabaya bindiğimiz sırada bana askerden yeni geldiğini, kimseyle sevişmediğini söyledi. Ben de 'Bunu bana niye söylüyorsun' dedim. Kimsenin yanında böyle huzurlu hissetmediğini söyleyerek sarılıp öptü. Onu itmeye çalışırken elimi pantolonuna götürdü. Bir kez daha onu ittim. Beni eve götürmesini istedim. Bana bu şekilde tacizde bulunan G.Ö.A.'dan şikayetçiyim" dedi.