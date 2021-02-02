Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 159 şüpheliden 110'u hakkında adli işlem yapıldı.

MLKP terör örgütü var... THKP/C DEV-YOL var... TKP/KIVILCIM terör örgütü var.. FETÖ/PDY terör örgütü var.. DHPK-C terör örgütü var.. PKK/KCK terör örgütü var.. Hırsızlıktan yargılanan var..

HIRSIZLIK, KASTEN YARALAMA VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ ALENEN AŞAĞILAMA