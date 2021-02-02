İkinci Gezi ihanetini dört gözle bekleyen FETÖ'cüler ve CHP'liler sosyal medyadan söylem birliği yaptı





Yaşanan kaosu sokağa taşımak isteyen ve sürekli provokatif çağrılar yapan sözde milletvekili ve sanatçılar kara propaganda tüccarlığına soyundu. Öğrencilere 'sokağa dökülün' çağrısı yapan bu isimler sosyal medya hesaplarından alçakça paylaşımlar yaptı.



Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından çıkan olaylarda polise mukavemet eden ve polis araçlarına saldıran öğrenci görünümlü militanlar gözaltına alındı.