Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını bahane eden CHP'li ve HDP'li isimler Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyonun fitilini ateşledi.
Sözde Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden grup DHKP-C marşı eşliğinde halay çekip terör sloganları attı. Bir süre gösterilerin ateşi düşerken provokatör grup dah sonra Kabe'nin fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrası yerleştirdi.
BOĞAZİÇİLİ PROVOKATÖRLERE DESTEK AVRUPA'DAN
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar bununla da bitmedi. Öğrencilerin arasına giren provokatörler rektörlük binasını işgal etmeye çalıştı. Tüm bu yaşananlar bir kenara provokasyonlara destek de Avrupa'dan geldi.