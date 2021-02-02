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    • 02.02.2021 09:30
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    provokasyonuna destek oldu!

    Bir dönem Parlamentosunda Türkiye raportörlüğü yapan ve Türkiye karşıtı açıklamalarıyla her zaman dik çeken , provokasyonunda da sahneye çıktı. Piri, attığı tweetle öğrenci görünümlü provokatörlere destek verdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde dün çıkan olaylarda 159 kişi gözaltına alınmıştı. , bu sabah yaptığı açıklamada 98 kişinin serbest bırakıldığını buyurdu.

    Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını bahane eden CHP'li ve HDP'li isimler Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyonun fitilini ateşledi.

    Sözde Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden grup DHKP-C marşı eşliğinde halay çekip terör sloganları attı. Bir süre gösterilerin ateşi düşerken provokatör grup dah sonra Kabe'nin fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrası yerleştirdi.

    BOĞAZİÇİLİ PROVOKATÖRLERE DESTEK AVRUPA'DAN
    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar bununla da bitmedi. Öğrencilerin arasına giren provokatörler rektörlük binasını işgal etmeye çalıştı. Tüm bu yaşananlar bir kenara provokasyonlara destek de Avrupa'dan geldi.

        KATI PİRİ SAHNEDE
        Daha önce yaşana her olayda Türkiye ve hükümet aleyhine açıklamalarıyla gündem olan Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü Kati Piri, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlarla ilgili tweett attı.

        "CESUR ÖĞRENCİLERE..."
        Piri paylaşımında "Türk hükümetinin zulmü artık Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aleyhine dönüyor.

        Birçoğu, hükümet tarafından atanan rektörü barışçıl bir şekilde protesto ettikleri için tutuklanıyor. Cesur öğrencilere"
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