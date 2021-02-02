BOĞAZİÇİLİ PROVOKATÖRLERE DESTEK AVRUPA'DAN

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar bununla da bitmedi. Öğrencilerin arasına giren provokatörler rektörlük binasını işgal etmeye çalıştı. Tüm bu yaşananlar bir kenara provokasyonlara destek de Avrupa'dan geldi.