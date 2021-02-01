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    • 02.02.2021 01:27
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    İletişim Başkanı 'dan Boğaziçi'ndeki provokasyonlara ilişkin mesaj: Milletimiz müsterih olsun ne yapsalar beyhude!

    rektörlüğüne 'nun atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonun fitilini ateşledi. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde, fotoğrafı yere serilip üzerine paçavrası yerleştirildi. Son olarak rektörlük binasını işgal etmeye kalkışan provokatörlere İletişim Başkanı Altun'dan yanıt geldi.

    takvim.com.tr
    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Boğaziçi'ndeki provokasyonlara ilişkin mesaj: Milletimiz müsterih olsun ne yapsalar beyhude!

    rektörlüğüne 'nun atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonun fitilini ateşledi.

    Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde, fotoğrafı yere serilip üzerine paçavrası yerleştirildi.

    İŞGALE SOYUNDULAR
    tarafından Pandemi nedeniyle toplu yürüyüş ve toplanmayı yasaklamasına rağmen Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplanan CHP, HDP ve LGBT'li bir grup provokatör rektör Melih Bulu'nun Rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulundu.

    ALTUN'DAN TEPKİ GELDİ
    İletişim Başkanı provokasyona Twitter üzerinden tepki gösterdi

    Altun, "Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Ne yapsalar beyhude! DEVLETİMİZ HEM GÜÇLÜ, HEM DE ADİLDİR!" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Boğaziçi'ndeki provokasyonlara ilişkin mesaj: Milletimiz müsterih olsun ne yapsalar beyhude!