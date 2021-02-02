CHP, HDP, DHKP-C, PKK ve LGBT provokatörleri Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasını ablukaya altına almaya çalıştı. Bu skandal girişimin ardından güvenlik güçleri duruma müdahale ederek ablukayı dağıttı.
İkinci Gezi Parkı ihaneti hasreti ile yanıp tutuşanlar sosyal medya üzerinden harekete geçti. CHP'li ve HDP'li provokatörlerin yanı sıra sözde sanatçılar kara propaganda tüccarlığına soyundu.
Sosyal medya üzerinden kaosu tetikleyecek paylaşımlar yapan sözde sanatçılar, Twitter üzerinden provokasyonlarına devam etti.
TWİTTER'DAN PROVOKASYON ÇAĞRISI
Vatandaşları saat 9'da camlara çıkmaya çağıran kaosseverler, #9daCama , #aşağıyabakmayacağız , #geleceğimizgözaltında etiketi altında skandal paylaşımlar yaptı.
TENCERE - TAVACILAR YİNE SAHNEDE
Gezi Parkı ihanetinde ortaya çıkan tencere - tavacılar, Boğaziçi Üniversitesi üzerinden sergilenen kirli oyunda da sahneye çıktı. Twitter üzerinden #9daCama etiketi altında toplanan bir grup provokatör, skandal paylaşımlara imza attı.