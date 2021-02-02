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    • 02.02.2021 22:27
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    provokatörleri sahnede! Sosyal medyadan kaos çağrısı yaptılar

    hasreti ile yanıp tutuşanlar sosyal medya üzerinden harekete geçti. Kara propaganda tüccarlığına soyunan sözde sanatçılar üzerinden provokasyon çağrısı yaptılar. Vatandaşları saat 9'da camlara çıkmaya çağıran kaosseverler, #9daCama , #aşağıyabakmayacağız , #geleceğimizgözaltında etiketi altında skandal paylaşımlar yaptı.

    takvim.com.tr

    CHP, HDP, DHKP-C, PKK ve LGBT provokatörleri Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasını ablukaya altına almaya çalıştı. Bu skandal girişimin ardından güvenlik güçleri duruma müdahale ederek ablukayı dağıttı.

    İkinci Gezi Parkı ihaneti hasreti ile yanıp tutuşanlar sosyal medya üzerinden harekete geçti. CHP'li ve HDP'li provokatörlerin yanı sıra sözde sanatçılar kara propaganda tüccarlığına soyundu.

    Sosyal medya üzerinden kaosu tetikleyecek paylaşımlar yapan sözde sanatçılar, Twitter üzerinden provokasyonlarına devam etti.



    TWİTTER'DAN PROVOKASYON ÇAĞRISI
    Vatandaşları saat 9'da camlara çıkmaya çağıran kaosseverler, #9daCama , #aşağıyabakmayacağız , #geleceğimizgözaltında etiketi altında skandal paylaşımlar yaptı.




    TENCERE - TAVACILAR YİNE SAHNEDE
    Gezi Parkı ihanetinde ortaya çıkan tencere - tavacılar, Boğaziçi Üniversitesi üzerinden sergilenen kirli oyunda da sahneye çıktı. Twitter üzerinden #9daCama etiketi altında toplanan bir grup provokatör, skandal paylaşımlara imza attı.



        KAOSU TETİKLEYENLERİN KİRLİ OYUNU
        Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerden, Güney Kampüsü'ne alınanlardan 108 tanesinden 101 tanesi Boğaziçi'yle alakalı değil, 79 tanesi DHKP-C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi" açıklamasında bulundu. Gözaltına alınan 108 kişinin 101'inin okul ile alakası olmaması kaosu tetikleyenlerin gizli oyununu gözler önüne serdi.

        ÖĞRENCİLERE UYARI: KAOTİK SÖYLEMLERE ALET OLMAYIN
        Toplumumuzun birçok duyarlı kesimi, sosyal medyadaki dezenformasyonlara dikkat çekerek öğrencileri CHP, HDP, DHKP-C, PKK, LGBT gibi grupların ve sözde sanatçıların yaydığı kaotik, mesnetsiz söylemlere alet olmaması konusunda uyardı.

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