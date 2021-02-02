



KAOSU TETİKLEYENLERİN KİRLİ OYUNU

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerden, Güney Kampüsü'ne alınanlardan 108 tanesinden 101 tanesi Boğaziçi'yle alakalı değil, 79 tanesi DHKP-C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi" açıklamasında bulundu. Gözaltına alınan 108 kişinin 101'inin okul ile alakası olmaması kaosu tetikleyenlerin gizli oyununu gözler önüne serdi.



ÖĞRENCİLERE UYARI: KAOTİK SÖYLEMLERE ALET OLMAYIN

Toplumumuzun birçok duyarlı kesimi, sosyal medyadaki dezenformasyonlara dikkat çekerek öğrencileri CHP, HDP, DHKP-C, PKK, LGBT gibi grupların ve sözde sanatçıların yaydığı kaotik, mesnetsiz söylemlere alet olmaması konusunda uyardı.

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