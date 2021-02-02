İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylarla ilgili bugün resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var. Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır" dedi.

TWITTER YİNE SANSÜR UYGULADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üniversitedeki provokatif olaylar sonrasında "Tuzağa düşmeyin" uyarısıyla yaptığı paylaşıma Twitter'dan sansür geldi. Paylaşım "nefret davranışı hakkındaki Twitter kurallarını ihlal etti. Ancak Twitter, tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" denilerek gösterimini kısıtladı.

BAKAN SOYLU SANSÜRCÜ TWITTER İLE DALGA GEÇTİ