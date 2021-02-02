



MİLLETVEKİLİ GÖRÜNÜMLÜ MİLİTAN

Devletin ekmeğini yiyip, milletin vergileriyle maaş alan milletvekili görünümlü militan Barış Atay, sosyal medya hesabı üzerinden kaosu körükleyecek paylaşımlar yapmış, "Şu anda Boğaziçi'nde gözaltına alınan genç arkadaşlarımızın yanına, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne geldim. Arkadaşlarımızın yanı başındayız, onları sağ salim alacağız" açıklamasında bulunmuştu.



POLİSE SALDIRDI

Atay, bugün kaosu körüklemek için çıkan gösterilere katıldı ve bir militan gibi devletin polislerine saldırdı.



NE MASKE NE DE MESAFE...

Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayan sözde milletvekilinin maske takmayarak, gösterilerde boy göstermesi dikkatlerden kaçmadı.







VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMELİ

Öte yandan Barış Atay'ın polise saldırdığı görüntüler toplumun her kesimi tarafından tepkiyle karşılandı. Yaptığının "teröristlikten" bir farkı olmadığını savunan sağduyulu vatandaşlar, milletvekili görünümlü bu militanın vekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.