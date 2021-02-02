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    • 02.02.2021 21:13
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    Son dakika: İçişleri Bakanı 'dan açıklaması: Gözaltındakiler terör örgütü üyesi

    Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı , "(ndeki gözaltılar) Gözaltına alınanlardan 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi. Şimdi diyor ki 'Siz rektör atadınız.' Bir kere bu faşist bir yaklaşım. Doğru bir yaklaşım değil" dedi.

    Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

    Son dakika haberi...

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Soylu, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın HDP'ye talimat verdiğini açıkladı.

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    Bakan Soylu, özel bir televizyon kanalında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın HDP'ye verdiği talimatta, "Gerillaya çok yük getiriyorsun diyor, sahaya girin ve gerillanın yükünü alın, eylemlere başlayın, diyor" ifadelerini kullandı.

    Soylu'nun açıklamaları şöyle:

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR

    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerden, Güney Kampüsü'ne alınanlardan 108 tanesinden 101 tanesi Boğaziçi'yle alakalı değil, 79 tanesi DHKP-C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi.

    REKTÖR SEÇİMİ SONRASI PROTESTOLAR

    Bir önceki seçimlerde üniversitemizin rektörünü öğrenciler mi seçiyordu? Hayır. Üniversitemizin öğretim üyeleri seçiyordu. Dün de öğrenciler bu konuda bir yetkinlik sahibi değildi, bugün de değil.

    KABE FOTOĞRAFI TEPKİSİ

    Burada maalesef marjinal, ideolojik, çok uçlarda olan sınırlı sayıdakiler üniversiteyi marjinal ideolojik merkeze çekmişler. Bu doğru bir iş değil. Bizim Boğaziçi Üniversitesi'yle konuşacağımız iş onların başarısıdır. Bunlar bloke ediyorlar üniversiteyi. Diyebilirsiniz ki "Size ne? Milletin kutsallarıyla uğraşsınlar." Senin Kabe'yle ne işin var? Onları yapanların annesi, babası, ailesi yok mu? Bu ülkede her gün 5 vakit ezan okunuyor. Hani ne oldu saygı, demokrasi, çoğulculuk kelimeleri? İnsanların inandıklarını bu kadar kışkırtmak için üzerine gidilir mi?

    "TÜRKİYE AYAĞA KALKSA BUNA MÜSAADE ETMEM"

    Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısını ilk gün kırdılar. Bunun adı vandallıktır. Bu öğrenciler ne yapacaklar? Rektörün odasına girecekler, rektörün odasını işgal edecekler. Ben İçişleri Bakanıyken buna müsaade etmem. Boğaziçi Üniversitesi ayağa kalksa da, Türkiye ayağa kalksa da müsaade etmem. Rektörün odasını basmak, işgal etmek, LGBT'cilerin bunu yapması, polisin aleyhine "Katil polis" diye slogan atılması. Biz neredeyiz? Niçin bunu yapıyorlar? Biz buna müsaade etmeyiz. CHP milletvekillerinin bunun içinde ne işi var?
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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Gözaltındakiler terör örgütü üyesi