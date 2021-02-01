Boğaziçi ablukada değil sizin zihinleriniz ablukada! İkinci bir Gezi ihaneti hasreti çekiyorlar...

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından ortalığı karıştırıp, öğrencileri kaosa çağıran CHP - DHKPC - HDP - PKK sempatizanı isimler provokatif eylemlerine sürdürmeye devam ediyor.
Güya rektörü protesto etmek için toplanan grup, terör örgütü DHKP-C marşı söyleyerek halay çekmiş, bununla yetinmeyip İslam aleminin ve Müslümanların mukaddesatı olan Kabe-i Muazzama'yı alçakça hedef alıp, LGBTİ sapkınlığı ile provokasyonu körüklemişti.
MESELE REKTÖR DEĞİL İKİNCİ GEZİ HASRETİ!
Ancak görünen o ki Boğaziçi'nde çıkarılmak istenen kaosun amacı Rektör Melih Bulu değil, emperyal güçlere çanak tutan 'Zillet İttifakı' üyeleri (CHP-HDP) ve terör örgütleri PKK, DHKP-C'nin ulaşmak istediği kirli emeller.