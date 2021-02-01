Boğaziçi ablukada değil sizin zihinleriniz ablukada! İkinci bir Gezi ihaneti hasreti çekiyorlar...

Pandemi kuralları gereği gösterilerin yasak olmasına rağmen toplanan gruba müdahale eden polislere saldıran HDP'li Kaya, kaosu daha da körüklemek için hamlesini yaptı ancak emeline ulaşamadı. HDP'li provokatör, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.



CHP - HDP - DHKPC - PKK - LGBTİ EL ELE

Tüm bu yaşanan gelişmelerde CHP - HDP - DHKPC - PKK - LGBTİ gibi grupların birleşerek hareket etmesi esas meselenin 'rektör' olmadığının en net göstergesi.