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    • 01.02.2021 20:58
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    Boğaziçi ablukada değil sizin zihinleriniz ablukada! İkinci bir Gezi ihaneti hasreti çekiyorlar...

    Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı 'nde son olarak fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi. Tüm bu gelişmelerin ardından Boğaziçi'nde yaşananların esas amacının rektör olmadığı, ikinci bir Gezi ihaneti olduğu gözler önüne serildi. Sosyal medyayı da ayaklandırmak isteyen CHP'li ve 'li isimler "BoğaziçiAblukada" etiketinde kaosu tetikleyecek paylaşımlar yapmaya başladı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Boğaziçi değil sizin zihinleriniz ablukada!

    Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından ortalığı karıştırıp, öğrencileri kaosa çağıran CHP - DHKPC - HDP - PKK sempatizanı isimler provokatif eylemlerine sürdürmeye devam ediyor.



    Güya rektörü protesto etmek için toplanan grup, terör örgütü DHKP-C marşı söyleyerek halay çekmiş, bununla yetinmeyip İslam aleminin ve Müslümanların mukaddesatı olan Kabe-i Muazzama'yı alçakça hedef alıp, LGBTİ sapkınlığı ile provokasyonu körüklemişti.




    MESELE REKTÖR DEĞİL İKİNCİ GEZİ HASRETİ!
    Ancak görünen o ki Boğaziçi'nde çıkarılmak istenen kaosun amacı Rektör Melih Bulu değil, emperyal güçlere çanak tutan 'Zillet İttifakı' üyeleri (CHP-HDP) ve terör örgütleri PKK, DHKP-C'nin ulaşmak istediği kirli emeller.



        İkinci bir Gezi ihaneti için zemin yoklayan bu zihniyet, üniversite öğrencilerini kullanarak bu alçak planlarına ulaşmanın peşinde.


        İHANET PLANININ BİRİNCİ AYAĞI KANAS CANAN İKİNCİ AYAĞI HDP'Lİ HÜDA!
        İkinci bir Gezi ihaneti hasreti ile yanıp tutuşan bu zihniyetin alçak emellerinin ilk ayağını CHP İstanbul İl Başkanı, terör örgütü DHKP-C sempatizanı Canan Kaftancıoğlu ile gerçekleştirildi. Kanas Canan, protestoları körüklemek için gittiği okulda 'örgütlü' dayanışma vurgusu yapmıştı. Öte yandan bu alçak planın ikinci ayağı olarak HDP'li Hüda Kaya sahneye çıktı...

        Pandemi kuralları gereği gösterilerin yasak olmasına rağmen toplanan gruba müdahale eden polislere saldıran HDP'li Kaya, kaosu daha da körüklemek için hamlesini yaptı ancak emeline ulaşamadı. HDP'li provokatör, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.


        CHP - HDP - DHKPC - PKK - LGBTİ EL ELE
        Tüm bu yaşanan gelişmelerde CHP - HDP - DHKPC - PKK - LGBTİ gibi grupların birleşerek hareket etmesi esas meselenin 'rektör' olmadığının en net göstergesi.



            JOHN DÜNDAR DA SAHNEDE!
            Boğaziçi Üniversitesi üzerinden alevlenen kaos, sosyal medya üzerinden körüklenmek isteniyor. Twitter üzerinden açılan "BoğaziçiAblukada" etiketinde kaosu tetikleyecek paylaşımlar yapılıyor ve bu paylaşımlar CHP'li, HDP'li, firari kaçak Can Dündar ve terör örgütü sempatizanları tarafından destekleniyor.



            ÖĞRENCİLERE UYARI: KAOTİK SÖYLEMLERE ALET OLMAYIN
            Toplumumuzun birçok duyarlı kesimi, sosyal medyadaki dezenformasyonlara dikkat çekerek öğrencileri CHP - HDP - DHKPC - PKK - LGBTİ gibi grupların yaydığı kaotik, mesnetsiz söylemlere alet olmaması konusunda uyardı.



            BOĞAZİÇİ ABLUKADA DEĞİL SİZİN ZİHİNLERİNİZ ABLUKADA!
            Boğaziçi'nin ablukada olduğunu iddia ederek sosyal medya üzerinden ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin Boğaziçi'nin değil kendi zihinlerinin terör ve terörist seviciler tarafından ablukada olduğunu gerçeği gözler önüne serildi.
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