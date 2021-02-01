Habertürk yazarı Fatih Altaylı; Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Habertürk grubunun FETÖ'cülerin hedefinde olduğunu, 17-25 Aralık yargı darbe girişimde dönemde en hedefteki gazetenin Habertürk olduğunu iddia etti.

ALTAYLI: HABERTÜRK FETÖ'CÜLERİN HEDEFİ OLDU, 17-25 ARALIK DÖNEMDE EN HEDEFTEKİ GAZETE YİNE HABERTÜRK'TÜ

Fatih Altaylı; bir özel televizyon programında açıklamada bulundu ve "Bu Habertürk Grubu, benim başımda olduğum dönemde Habertürk Gazetesi her zaman böyle hedef oldu. FETÖ'cülerin hedefi oldu, bir takım başka yerlerin hedefi oldu. Hatırlayın ki 17-25 Aralık denilen o dönemde en hedefteki gazete, en hedefteki yayın organı yine Habertürk'tü" iddiasında bulundu.

YİĞİTEL'DEN HABERTÜRK'TEKİ KARA PROPAGANDACILARA TEPKİ

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Habertürk'ün Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan tarafından deşifre edilişi ile ilgili, "Gazetecilik bir kariyer planlama yeri değildir. Birileri gelip orda boy gösterip karşı mahalleye küfrederek kendilerine istikbal elde etme planı olarak görüyorlar. Bazen öyle bir şeye geliyor ki iş, haysiyet cellatlığına kadar gidiyor. Günümüzde sizin yaptığını her şey kayıt altındadır. O böyle yapmış dediğin zaman önünüze koyuyorlar "siz de böyle yaptınız" diye. O yüzden de konuşan biri kişi ne yaptım ben. Taş atarken benim evim camdan mıdır diye baksın. 4, 5 kişi arkadan sallayıp sonra da cevap hakkı verildiğinde de yayından almak, bunlar doğru değil." dedi.

HABERTÜRK TELEVİZYONU, 17-25 ARALIK DARBE GİRİŞİMİNİN MEDYA AYAĞI OLARAK GÖREV YAPTI!

Fatih Altaylı'nın; söz konusu açıklamalarını FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin iddianame yalanlıyor. İddianamede; Habertürk Televizyonu'nun üst düzey yöneticileri, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbe girişiminde etkin rol aldığına dikkat çekiliyor. Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdal Şen ve Habertürk muhabiri Mustafa Gökkılıç FETÖ'den tutuklandı. Habertürk eski muhabiri Bülent Ceyhan da yurt dışına firar etti.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin iddianamede, 17 Aralık darbe girişiminin Zaman'da çalışırken Habertürk TV'ye geçen ve yönetici olarak çalışan gazeteciler tarafından önceden bilindiğine dikkat çekildi.

İddianamede; Habertürk TV Yayın Koordinatörü Oğuz Usluer, Habertürk TV Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Kılıç ile Habertürk TV Haber Müdürü Cuma Ulus'un, 17 Aralık günü alışılmışın aksine saat 07.00'de kanala geldiği ve 17 Aralık'la ilgili polis fezlekesi üzerinde çalıştıklarına yönelik tanık ifadeleri yer alıyor:

Tanık Mehmet Yeşilkaya (Habertürk Televizyonu Editörü):

"Kılıç, Usluer ve Ulus normalde odalarında telefonla işlerini yürütmelerine rağmen o gün editör masasında bizzat bulundular.. Ellerinde 17 Aralık'la ilgili fezleke olduğunu gördüm. Ben ve diğer editörler bakmak istediğimizde göstermediler. 17 Aralık fezlekesinin sabahın o saatinde elde olması haberciliğin olağan akışına aykırı.."

Tanık Samed Karagöz: (Habertürk Televizyonu'nda Editör):

"Bir gün Ali Fuat Yılmazer'i Kılıç'ın odasında gördüm. Kılıç ayağını masaya uzatmıştı. Çalışmaya başladığımda FETÖ'ye üye kişilerin faaliyetlerini hissedilir şekilde gördük."

Tanık Ömer Tekerek (Habertürk Televizyonu'nda Editör):

"Abdullah Kılıç, Gülen'e ait üç-dört dakikalık bir vaaz bölümünü internetten indirdi ve haberde verilmesini istedi."

OĞUZ USLUER, HAKAN ŞÜKÜR İÇİN SEFERBER OLDU!

17 Aralık darbe girişiminden bir gün önce Fetullahçı Terör Örgütü adına milletvekilliğinden ayrılan Hakan Şükür'ün istifa mektubu sadece Habetürk Televizyonu'nda yayınlanmıştı.

FETÖ'CÜ OĞUZ USLUER DEVREYE GİRMİŞ

FETÖ'den medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Oğuz Usluer'in, Habertürk Televizyonu'nda Yayın Koordinatörü olduğu dönemde, Hakan Şükür'ün istifa mektubunu okuyan muhabiri yayından almak isteyen editör Mehmet Yeşilkaya'yı uyardığı, rejiye gelen Oğuz Usluer'in mektubun tamamının okunmasını sağladığı tespit edildi.

Oğuz Usluer, editör Mehmet Yeşilkaya'ya Hakan Şükür'ün mektubu için "manifesto" demiş.

METNİ FETÖ'CÜ FARUK MERCAN YAZDI

İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Hakan Şükür'ün istifa mektubunun Habertürk Televizyonu'nda nasıl okunduğunu açıkça anlatılıyor:

Tanık Mehmet Yeşilkaya (Habertürk Televizyonu'nda editör):

"2014 yılı Temmuz ayında Habertürk Televizyonunda haber editörü olarak çalışmaya başladım. 17-25 Aralık sürecinde de bu yapılanmayı net olarak görme imkanım oldu. (…)