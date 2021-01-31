İşte Melih Altınok'un köşe yazısından ilgili bölüm:

Gazetecinin ve onun çalıştığı kurumların sorumluluğu "tarafsızlık" rolü yapmak değil, olaylara eleştirel yaklaşmaktır.

Kısacası, taraf olabilirsiniz ama hakkaniyeti kaybetmemek şartıyla...

Gerçekçi olan budur.

Aksi halde ortaya, yıllardır eğreti bir tarafsızlık maskesiyle sinsi muhalefet yürüten Habertürk gibi garabetler çıkar.

Sözünü ettiğim sinsiliği biraz açayım isterseniz...

Habertürk, tartışma programlarında güya eşitliği sağlamak için CHP taraftarı konuklarının karşısına çıkartacağı konukları özenle seçiyor.

Sistematik olarak, iktidar destekçilerinin görünce yüz çevirdiği, muhafazakârdindar, demokrat görünümlü kaypak figürleri, AK Parti'yi dövdürmek için militan CHP'li tiplerin karşısına oturtuyor.

Dahası onları meşhur edip medyada etkin figürler haline getiriyor.

Yıllarca İslamcı pozlarıyla ortalıkta dolanıp bugün Suudi sermayeli Independent Türkçe'nin omzundan mahallesine ateş eden Nevzat Çiçek gibileri mesela... Turgay Ciner'in, Kenan Tekdağ ve Fatih Altaylı gibi kurmaylarının vitrine çıkardığı piyonlardan başkası değiller.

Ancak uzun zamandır dile getirdiğimiz bu sahtekârlık hali, geçen cuma gecesi bir anda deşifre oluverdi.

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