HABERTÜRK'TEKİ MANŞET SİLİNMİŞ, FETÖ'DEN ÖZÜR DİLENMİŞ
Sabah Gazetesi, Takvim ve A Haber internet siteleri; 30 Ocak 2020 tarihinde Fatih Altaylı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" paylaşımının gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.
TAKVİM'in; "Fatih Altaylı'nın büyük yalanı! Habertürk'teki manşeti silmiş, FETÖ'den özür dilemiş" başlıklı haberinde; "Fatih Altaylı'nın; 'En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık' dediği ve Habertürk Gazetesi'nin 20 Mart 2009 tarihinde yayınlanan 'F Tipi' astsubayın fişleme itirafları' başlıklı manşet haber, aynı gün Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinden silindi! Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinde arama yapıldığında 'F Tipi' astsubayın fişleme itirafları' başlıklı manşet habere ulaşılamıyor" denildi.
Haberde; konuyla ilgili belgeler paylaşıldı.
ALTAYLI TWEETİ SİLDİ, KAPLAN DA ALTAYLI'YA CEVAP VERDİ
Fatih Altaylı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" paylaşımını silmek zorunda kaldı.
Hilal Kaplan da; Fatih Altaylı'yı eleştirdi ve "18 saat düşündükten sonra bana yanıt veren Altaylı, cevabını verdikten sonra tweetini silmiş :) Sıradaki!" ifadelerini kullandı.
O MANŞET AYNI GÜN İNTERNET SİTESİNDEN SİLİNDİ!
Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner; 1 Mart 2009 tarihinde Habertürk Gazetesi'ni kurdu ve gazetenin genel yayın yönetmenliğine Fatih Altaylı getirildi. Habertürk Gazetesi; kurulduktan 20 gün sonra o dönemde Fetullah Gülen Cemaati olarak bilinen Fetullahçı Terör Örgütü'nü eleştiren manşet yayınladı.
Habertürk Gazetesi muhabiri Sibel Hürtaş'ın imzasının bulunduğu "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberde; Gülen grubuna bağlı olduğu öne sürülen üç astsubay Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç'in; Tümgeneral Rıdvan Ulugüler'in, 31 Aralık 2008 tarihinde yayımladığı kişiye özel belgede açıkça tahrifat yaptığı ifade edildi.
ZAMAN GAZETESİ MANŞET HABERDEN DOLAYI TURGAY CİNER'İ UYARDI!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin internet sitesinde, 20 Mart 2009 tarihinde saat: 10:42'de yayınladığı, "Habertürk'te operasyonel haberler başladı: İşkence altında alınan ifadeleri yayınladı" başlıklı haberde; Ciner Grubu Başkanı ve Habertürk Gazetesi sahibi Turgay Ciner, Mustafa Balbay günlükleri üzerinden hedef gösterildi.
HABERTÜRK GAZETESİ, FETÖ'DEN ÖZÜR DİLEDİ
Zaman Gazetesi'nin yazısının ardından Türk basın tarihinde bir ilk yaşandı. Ciner Grubu, aynı günün öğle saatlerinde "'F Tipi' astsubayın işleme itirafları" başlıklı haberi Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinden çıkardı. Ciner, bununla yetinmedi ve çıkarılan haberin yerine Gülen Grubu'ndan özür anlamında bir yazı yayınlandı.
İŞTE O SÜREÇ!
TARİH: 20 Mart 2009
Habertürk Gazetesi, 20 Mart 2009 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) illegal yapılanmaya ilişkin manşet haber yayınladı.
"F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberde; Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanı Tümgeneral Rıdvan Ulugüler adına sahte belge hazırlayarak Genelkurmay Başkanlığı'nın sistemine yüklerken suçüstü olan astsubayların ifadeleri yer aldı.
Haberde; Kayseri 2'nci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'nda görev yapan ve Gülen grubuna bağlı olduğu öne sürülen üç astsubay Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç'in; Tümgeneral Rıdvan Ulugüler'in, 31 Aralık 2008 tarihinde yayımladığı kişiye özel belgede açıkça tahrifat yaptığı itiraf eden savcılık ifadeleri yer aldı.
ZAMAN GAZETESİ'NDEN TURGAY CİNER'E TEHDİT!
TARİH: 20 Mart 2009 Saat: 10:42
Zaman Gazetesi'nin internet sitesinde, Habertürk Gazetesi'nin "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı haberinin yayınlandığı gün Turgay Ciner'i hedef aldı.
Zaman Gazetesi, 20 Mart 2009 tarihinde saat: 10:42'de internet sitesinde yayınladığı yazıda, "Habertürk'te operasyonel haberler başladı: İşkence altında alınan ifadeleri yayınladı" ifadeleri kullanıldı.