ALTAYLI'NIN SİLDİĞİ O TWEETTE NE YAZIYORDU?

Fatih Altaylı, 30 Ocak 2020 tarihinde Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve Habertürk Gazetesi Genel Yayın yönetmeni olduğu dönemde Habertürk'ün FETÖ ile mücadele ettiğini iddia etmişti.

Altaylı; "Habertürk Gazetesi'nin 20 Mart 2009 tarihinde yayınlanan "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberin fotoğrafını ekleyerek, "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" iddiasında bulundu.