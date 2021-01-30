



İŞTE O SÜREÇ!

TARİH: 20 Mart 2009

Habertürk Gazetesi, 20 Mart 2009 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) illegal yapılanmaya ilişkin manşet haber yayınladı.

"F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberde; Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanı Tümgeneral Rıdvan Ulugüler adına sahte belge hazırlayarak Genelkurmay Başkanlığı'nın sistemine yüklerken suçüstü olan astsubayların ifadeleri yer aldı.

Haberde; Kayseri 2'nci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'nda görev yapan ve Gülen grubuna bağlı olduğu öne sürülen üç astsubay Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç'in; Tümgeneral Rıdvan Ulugüler'in, 31 Aralık 2008 tarihinde yayımladığı kişiye özel belgede açıkça tahrifat yaptığı itiraf eden savcılık ifadeleri yer aldı.

ZAMAN GAZETESİ'NDEN TURGAY CİNER'E TEHDİT!

TARİH: 20 Mart 2009 Saat: 10:42

Zaman Gazetesi'nin internet sitesinde, Habertürk Gazetesi'nin "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı haberinin yayınlandığı gün Turgay Ciner'i hedef aldı.

Zaman Gazetesi, 20 Mart 2009 tarihinde saat: 10:42'de internet sitesinde yayınladığı yazıda, "Habertürk'te operasyonel haberler başladı: İşkence altında alınan ifadeleri yayınladı" ifadeleri kullanıldı.

Zaman Gazetesi'nde yayınlanan haberde, "Haber etiğini dilinden düşürmeyen gazetede Sibel Hürtaş imzalı haberde sızdırma savcılık ifadeleri yer aldı. Medyaya yeni adım atan Habertürk gazetesinin daha şimdiden bu tür operasyonal girişimlere çanak tutması (Mustafa) Balbay günlüklerinde yer alan darbeci paşaların "Paşam Ciner bizden yana. Biz kuşatmayı yardık" iddialarını akla getiriyor" denildi ve Turgay Ciner tehdit edildi.



HABER HEMEN SİTEDEN ÇIKARILDI, GÜLEN GRUBUNDAN ÖZÜR DİLENDİ

TARİH: 20 Mart 2009 Saat: 15:07

FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin yazısının ardından Türk basın tarihinde bir ilk yaşandı.

Ciner Grubu, aynı günün öğle saatlerinde "'F Tipi' astsubayın işleme itirafları" başlıklı haberi Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinden çıkardı.

Ciner Grubu, bununla yetinmedi ve çıkarılan haberin yerine Gülen Grubu'ndan özür anlamında bir yazı yayınlandı. Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinde aynı gün (20 Mart 2009 tarihinde) saat: 15:07'de konulan "Medyada editoryal hastalıklar" başlığı verilen metinde, manşet haberden dolayı Gülen Grubu'ndan özür dilendi.

HABERTÜRK, FETÖ'YÜ ÜZMEMEK İÇİN KENDİ MANŞETİNİ ELEŞTİRDİ

Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan ve Habertürk Gazetesi'nin 'F Tipi' astsubayın işleme itirafları" manşet haberini eleştirildiği skandal açıklama şöyle:

"1.) Medyadaki üslup ve terminoloji sorunu.

Bugün ilk olarak Türk medyasının kavram, sıfat ve terminoloji kullanma konusundaki özensizliğini ve bazı durumlarda da kötü niyetini mercek altına alacağız.





(…) Örneğin alın elinize herhangi bir merkez olma iddiasındaki büyük gazeteyi, kişiler ve oluşumlarla ilgili olarak kullanılan kavramlara ve sıfatlara bakın. "E tipi", "F tipi", "Yandaş", "Ergenekoncu", "Bölücü", "Liboş", "İrticacı", "İşbirlikçi", "Cumhuriyet karşıtı" vs. gibi sayısız sıfatlara bolca tanık olacağınız muhakkak. Bu sıfatların o gazetenin stratejik bir tercihinin sonucu mu kullanıldığı, yoksa kullanan kişinin özensizliğini ya da angajmanını çalıştığı kuruma empoze etmeye mi çalıştığı çoğu kez anlaşılamaz bile. Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi; kavramların aslında stratejik bakışı ifade ettiği stratejik bakışın ise ancak stratejik aklın ürünü olması gerektiğine dair bir bilinç medyada yeterince oluşmuş değil. Bu görüntünün bir sağlıksızlık işareti de olduğu açık.

Medyanın inandırıcılık ve güvenilirlik skalasında daha yükseğe çıkmak için bu hastalığına acilen teşhis koyup tedavisine de bir an önce başlamasında yarar ve zorunluluk var."

Habertürk Gazetesi, söz konusu metinle aynı gün o dönem Fetullah Gülen Cemaati olarak bilinen Fetullahçı Terör Örgütü'nün şantajlarına boyun eğdi.