Deprem Bilimci Ahmet Ercan, önemli uyarılarda bulunarak "İzmir'in büyükşehri ve yerel yönetimler ne yazık ki kentsel dönüşüme aykırı olarak, bana göre kent suçu işleyerek İzmir'in beslenme alanları olan Karşıkaya, Çiğli, Bostanlı, Mavişehir, Menemen ve aynı zamanda Bayraklı ve Bornova kesimlerini yapılaşmaya açmışlardır. Bu kente karşı işlenen bir suçtur açıkça söyleyeyim." dedi.

İzmir güne depremle uyandı. Ege Denizi Karaburun ilçesi açıklarında bugün meydana gelen ikisi 5.1 büyüklüğünde toplam 23 depremle sallandı. Paniğe neden olan depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.İzmir depremi haber bültenlerinin de gündemindeydi. Habertürk sunucusu Hülya Hökenek , Deprem Bilimci Ahmet Ercan'ı yayına bağlayarak İzmir'de üst üste yaşanan depremleri ele aldı.





Dakikalarca yayında kalan Ercan, konu yerel yönetimlere eleştiriye gelince birden sözü kesildi. Programın sunucusu Hülya Hökenek, CHP'li İzmir Belediyesi eleştirilmeye başladığı anda araya girdi ve "Uyarılarınız anlaşıldı" diyerek eleştirilerin yayına yansımasını engelledi.





1 HAFTADA 2 SANSÜR

Bu Habertürk'te yaşanan ilk sansür değil. Geçtiğimiz hafta, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan'a yönelik itibar suikastı ve algı operasyonuna girişilen, 'Enine Boyuna' isimli programda Kaplan 1.5 saat gecikmeli olarak yayına bağlandı. Söz hakkını kullanmak isteyen Kaplan, moderatör Hülya Hökenek, Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz ve Habertürk ile ilgili arşivdeki kirli bilgileri tek tek saydı. Kaplan'ın FETÖ, PKK ilişkilerini ifşa etmesi sonrası Habertürk yönetimi ne yapacağını şaşırdı. Kaplan'ın doğruları haykırmasına dayanamayan Habertürk, sansüre başvurdu. Kaplan, konuştuğu esnada yayından alındı.